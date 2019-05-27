2019-05-27T15:13:02+03:00
Происшествия

В Волгограде сообщникам убийцы контрактника дали 26 лет колонии на двоих

Кроме того, преступники заплатят родителям погибшего почти 4 миллиона рублей компенсации
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Алексей Борзов отправится в колонию строгого режима на 14 лет и 10 месяцев. Даниилу Дорофееву дали 9 лет и 6 месяцев колонии общего режима.Алексей Борзов отправится в колонию строгого режима на 14 лет и 10 месяцев. Даниилу Дорофееву дали 9 лет и 6 месяцев колонии общего режима.Фото: Елена ВАХРУШЕВА
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Сегодня Волгоградский областной суд поставил точку в истории жестокого убийства контрактника Владимира Колесникова. Двух сообщников главного инициатора убийства Марка Нарцева приговорили к длительным срокам заключения. Алексей Борзов отправится в колонию строгого режима на 14 лет и 10 месяцев. Кроме того, он заплатит 2 миллиона рублей родителям погибшего военнослужащего (по 1 миллиону маме и папе). Даниилу Дорофееву дали 9 лет и 6 месяцев колонии общего режима. Он заплатит по 950 тысяч рублей каждому из родителей Колесникова. Об этом сообщили в Волгоградском областном суде.

Напомним, эти трое - Нарцев, Борзов и Дорофеев убили Владимира Колесникова в мае 2017-го. А началось все с девушки, которую никак не могли поделить Нарцев и Колесников. 18 мая парни решили поставить в конфликте точку, но если контрактник поехал на «разборки» сам, то Марк привел с собой друзей. Он заранее спланировал убийство своего соперника.

Как напомнили «КП-Волгоград» в СУ СК по региону, осужденные вывезли Колесникова в лесополосу, где Нарцев стал жестоко избивать парня, пока друзья удерживали его. Потом Нрацев выстрелил в голову сопернику, а сообщники добивали камнями.

-Согласно заключению экспертов, потерпевший скончался от множественных переломов черепа, а также кровоизлияний в мозг. Убитого на его же автомобиле осужденные вывезли в Городищенский район, где, сняв обмундирование, закопали недалеко от проезжей части, - рассказывают в региональном СУ СК.

Напомним, Нарцев уже отбывает наказание: в апреле 2018-го его приговорили к 14 годам колонии строгого режима. Кроме того, суд взыскал с него в пользу родителей убитого парня 2 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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