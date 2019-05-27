Дилерский центр «KIA» объявил акцию «Мы стали ближе!»

СЕГОДНЯ 13:30 2019-05-27T14:32:07+03:00

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Теперь мы стали еще ближе! Объявляем специальные условия для тех, кто планирует посетить наш в конце рабочего дня после 18:00!

Итак:

- если Вы планируете приобретение автомобиля, то ежедневно после 18:00 Вас ждут дополнительные специальные условия на покупку Вашего нового KIA.

При условии, если Вы уже являетесь нашим клиентом и обладателем автомобиля KIA, то по вечерам у нас действуют скидки на сервисное обслуживание, о которых Вы можете подробнее узнать при записи в сервисный центр.

И в дополнении к этому, при сдаче Вашего автомобиля на ТО в вечернее время после 18:00, мы с радостью доставим Вас в любое удобное для Вас место *.

*Данное предложение распространяется на районы: Дзержинский, Центральный, Ворошиловский и Краснооктябрьский.

Данное предложение не действует в выходные и праздничные дни.

Ждем Вас ежедневно с 8:30-20:30 по адресу г. Волгоград, ул. шоссе Авиаторов,11.

Запись на тест-драйв по телефону +7 (8442) 602-333

Обслуживание автомобилей на сервисе производится по предварительной записи по телефону: 8 (8442) 265 436.

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ИСТОЧНИК KP.RU