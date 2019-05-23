2019-05-23T16:11:53+03:00
Общество

В Волгограде наградили капитана и моториста теплохода за спасение подростка со льдины

Администрация города вручила героям почетные грамоты
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Капитан Николай Белоусов плавает уже много лет, но такое в его практике впервые. Спасибо ему за человечность! Фото соцсети.Капитан Николай Белоусов плавает уже много лет, но такое в его практике впервые. Спасибо ему за человечность! Фото соцсети.
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Сегодня в Волгоградском речном порту впервые вручали награды экипажу теплохода ОМ-152 почетные грамоты за отвагу. Точнее «за профессиональное мастерство и проявленную самоотверженность при спасении». Да-да, именно за спасенную жизнь награды получили капитан-механик Николай Белоусов и моторист-рулевой Сергей Медведев. Весной этого года благодаря им остался живым 16-летний подросток.

Напомним, случилось это 8 марта. Лед на Волге уже потрескался под весенним солнышком, но не растаял. 16-летний мальчишка с друзьями решил попробовать как это - плыть на льдине. Хотел у берега поплавать, но едва шагнул на свой «айсберг», как его стало сносить течением. И неизвестно чем бы закончилось это плавание, если б не экипаж теплохода, который как раз проплывал неподалеку. Капитал увидел, как подростка на маленькой льдине сносит вниз по течению. Он вызвал спасателей, а сам аккуратно стал подбираться на теплоходе к дрейфующему парнишке.

Все закончилось благополучно. Мальчишку спасли, он даже ноги не успел промочить.

- Самое главное для нас – что он жив и здоров, и что с ним все хорошо, - скромничает капитан судна Николай Белоусов.

Но как же важно, что в те минуты экипаж оказался рядом.

- Я хочу отметить сегодня не только ваш высокий профессионализм, но и проявленные человеческие качества: неравнодушие и готовность прийти на помощь, - отметил Сергей Леонидович. - В считанные секунды вы приняли единственное верное решение и этим спасли жизнь. Большая вам, искренняя благодарность, - отметил заместитель руководителя департамента городского хозяйства Сергей Комлев, и от имени администрации города поблагодарил команду за четкие, профессиональные действия

ИСТОЧНИК KP.RU

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