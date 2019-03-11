На Волге капитан теплохода спас дрейфующего на льдине подростка

Дрейфующую по Волге льдину, а на ней мальчишку, экипаж речного теплохода заметил случайно. Вечером 8 марта судно отправлялось от пристани «Руднева» в Волгограде на остров Сарпинский. В этот момент капитан Николай Белоусов и увидел подростка. Он стоял на небольшой льдине размером около три на четыре метра в трехстах метрах ниже по течению реки. В руках у него была палка. Ей он пытался оттолкнуться от дна, чтобы подплыть к берегу, но сильное течение относило его все дальше и дальше. Капитан тут же связался с МЧС, сообщил о происшествии. Но ждать, пока до паренька доберутся спасатели не стал и направил теплоход в его сторону.

- Больше всего в тот момент я боялся, что мальчишка решит не дожидаться нас, а спрыгнет в воду, - рассказал «КП-Волгоград» Николай Белоусов. - До берега было примерно метров двадцать. Глубина Волги в этом месте около трех - четырех метров. Течение сильное. В холодной воде и в верхней одежде паренек просто не смог бы доплыть.

Теплоход подошел к дрейфующей льдине носовым трапом.

Капитан теплохода подошел к дрейфующей льдине с ювелирной точностью. Фото: соцсети

- Я толком его не видел, сосредоточился на управлении. Парнишка был у меня в слепой зоне. Команда подсказывала и помогала подплыть как можно ближе. Как только трап приблизился к подростку, он взобрался на него, а затем и на борт судна. Все обошлось, парень даже ноги не замочил, - отмечает капитан.

На берегу шестнадцатилетнего Никиту ждали его друзья. Как оказалось, в тот день трое приятелей решили прокатиться на льдине по мелководью вдоль берега. Но как только Никита запрыгнул на льдину, ее стало относить течением. Друзья ничем не смогли помочь. А палка, которой собирался «рулить» подросток, уже не доставала дна.

Когда парень поднялся на борт, он был перепуганный, даже в шоке. В легком шоке был и экипаж судна.

За свою многолетнюю практику капитан Николай Белоусов с подобным еще не сталкивался. Фото: соцсети

- Мы ходили по маршруту от «Руднева» всю зиму, но такое случилось впервые, - делится капитан.

На берегу Никиту уже ждали спасатели и врачи. Его приключение на дрейфующей льдине длилось не больше 15 минут. Благодаря речникам, выбрался он живым и здоровым.