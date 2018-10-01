Под Волгоградом мужчина расстрелял соседа за громкую музыку

СЕГОДНЯ 14:37 2018-10-01T14:55:33+03:00

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Поздние посиделки с друзьями закончились для двух волжан совсем не так, как они планировали. Один мужчина в морге, второй – в изоляторе временного содержания, подозревается в хладнокровном убийстве. Поводом для конфликта стала, якобы, громкая музыка, доносившаяся из машины.

Трагедия произошла рано утром 30 сентября. Жителей дома №180 по проспекту Ленина города Волжского разбудили два громких хлопка. Самые смелые выглянули в окно – на улице в луже крови лежал человек. Врачи скорой, приехавшие на вызов, лишь развели руками. 31-летний мужчина был уже мертв. Он получил два смертельных ранения из травматического пистолета.

ШЕРШЕ ЛЯ ФАМ?

Что стало поводом для конфликта – еще только предстоит установить следствию. Известно лишь, что скандал спровоцировала супруга Виталия, она же начала кричать на подвыпившего мужчину, который возвращался к себе домой – несчастный жил в доме напротив и зачем-то подошел к своей машине, стоящей на парковке. Да, в ней работала магнитола. Но звук был негромкий, приглушенный к тому же плотно закрытыми дверьми автомобиля. Тем не менее, дамочке и этого хватило. Она стала очень настойчиво требовать от прохожего соблюдения норм и правил общежития, ничуть, впрочем, не задумываясь, о том, что кричала она куда громче, чем колонки акустической системы автомобиля.

В какой-то момент погибший мужчина, устав слушать вопли разъяренной женщины, бросил в ее сторону петарду. Этого Виталя, который отдыхал с товарищем, не стерпел. Мужчина взял пистолет и пошел восстанавливать поруганную честь супруги. Следом за ним увязался друг с битой. «Травмат» у Виталия был вполне легальным, но по своей мощности уже вплотную приближался к боевому пистолету. Такое оружие без лицензии и специальных курсов по обращению с оружием не выдается. Кстати, Виталий – вполне себе такой уверенный в себе мужчина. Рост под два метра, вес полтора центнера. А его оппонент – обычный среднестатистический человек. Рост 175, вес 75. Пистолет можно было бы и не брать.

ПРИЗНАЛСЯ, НО НЕ РАСКАЯЛСЯ

-На видео видно, что потерпевший пытается погасить конфликт, видит надвигающегося на него мужчину и отходит, - рассказал старший следователь Волжского следственного отдела СУ СКР по Волгоградской области Олег Чистоходов. – Да и весовые категории у мужчин разные. Стрелять не было никакой необходимости.

Тем не менее, два выстрела. Смертельное ранение в голову. Скорая, полиция и следователи. Виталий же сел в свой Porsche и уехал с места происшествия к матери в Волгоград. Там его и задержали. Он даже написал явку с повинной, но, по словам работавших с ним сотрудников полиции и следователей, так и не понял, что натворил:

-Неплохая квартира, хорошая должность, приличный оклад, дорогой внедорожник – жизнь, в общем, удалась, - не для протокола делились участники задержания подозреваемого. – Видимо, решил, что и это ему с рук сойдет. Не сойдет.

Сейчас мужчина задержан. По факту убийства уже возбуждено уголовное дело. Завтра Виталия Бельченко первый раз повезут в суд. Избирать меру пресечения. Следователи настроены решительно – только арест.

А у погибшего волжанина остались жена и маленькая дочка…