В Волгограде по факту ДТП с маршруткой № 15С возбудили уголовное дело

СЕГОДНЯ 09:23 2019-05-18T09:44:33+03:00

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Уголовное дело по факту крупного ДТП в Советском районе Волгограда, в котором получили травмы 15 человек, возбудили полицейские. Напомним, авария произошло 17 мая около половины восьмого вечера на проспекте Университетском напротив дома № 60 «б». Сотрудники ГИБДД уже установили обстоятельства случившегося.

- 54-летний водитель, управляя автомашиной «МАЗ» с полуприцепом, двигаясь со стороны Ворошиловского района в сторону Кировского района, не справился с управлением и совершил наезд на остановившиеся на запрещающий сигнал светофора маршрутное такси № 15С под управлением 58-летнего водителя. В результате наезда маршрутное такси отбросило на световую опору, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Также большегруз протаранил иномарку «Пежо», но там никто не пострадал. 15 пассажиров маршрутки, включая водителя, получили серьезные травмы, их госпитализировали. Виновника происшествия задержали.

ИСТОЧНИК KP.RU