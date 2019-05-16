Ремонт в разгаре: обновленный дворец спорта в Волгограде сдадут в 2021 году
Еще год назад Дворец спорта в Волгограде рассыпался позаброшенный, а сегодня здесь активно идут строительные работы. Подрядчик уже установил новые окна в спортзале на третьем этаже здания, сделал стяжку полов, сейчас красят стены и потолки. Параллельно строители штукатурят и шпаклюют стены на лестничных клетках, монтируют воздуховоды приточно-вытяжной вентиляции. А в раздевалках и санузлах меняют керамическую плитку.
- Параллельно делают проект капремонта первого и второго этажей Дворца спорта. Также в планах ремонт кровли и всего инженерного обеспечения здания. Строительно-монтажные работы намечены на второе полугодие. Реконструкция главного зала стартует в 2020 году, - уточняют «КП-Волгоград» в облстрое.
Полностью закончить работы по реконструкции Дворца спорта должны в 2021 году.
Напомним, в 2018-м облсовпроф безвозмездно передал области Дворец спорта. В здании, построенном в 1974 году, ни разу не проводили капремонт. Теперь его ждет полное обновление.
ИСТОЧНИК KP.RU