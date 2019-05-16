Под Волгоградом в сливной яме утонула трехлетняя девочка
Трагедия произошла в хуторе Сухов-2 в Михайловском районе Волгоградской области. В сливной яме утонула трехлетняя девочка.
Произошло все случайно. Девочка воспитывалась в многодетной семье. Кроме нее у мамы еще четверо детей. И только один из пятерых уже совершеннолетний. В тот день мама занималась на кухне домашними делами, а малышка отпросилась погулять во дворе. Поначалу была все время в поле зрения мамы, а потом пропала. Женщина буквально через 10 минут бросилась искать ребенка. Но было уже поздно.
- Как оказалось, девочка наступила на кусок шифера, которым была прикрыта полутораметровая сливная яма, наполовину заполненная жидкостью. Шифер лопнул и ребенок рухнул в яму, - сообщают «КП-Волгоград» в СУ СК по региону.
К сожалению, когда мама обнаружила малышку, та была уже мертва.
- Сейчас выясняются все обстоятельства трагедии. Соседи уверяют, что семья положительная. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - добавляют в ведомстве.
Напомним, похожая трагедия произошла в Михайловке в ноябре 2018-г. Тогда в выгребной яме погиб четырехлетний глухонемой Матвей Чернышев. Ребенка сутки искали 200 полицейских, водолазы, кинологи, волонтеры.А он погиб во дворе собственного дома.
Родители, будьте внимательнее к детям, особенно с наступлением летнего периода. Не оставляйте малыше без присмотра. Их жизнь и здоровье в ваших руках!
ИСТОЧНИК KP.RU