2019-05-16T11:12:22+03:00
Происшествия

Под Волгоградом в сливной яме утонула трехлетняя девочка

В многодетной семье воспитывали пятерых детей, из которых четверо несовершеннолетние
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Это уже вторая подобная трагедия в Михайловском районе за последний год. Фото СУ СК по Волгоградской области.Это уже вторая подобная трагедия в Михайловском районе за последний год. Фото СУ СК по Волгоградской области.
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Трагедия произошла в хуторе Сухов-2 в Михайловском районе Волгоградской области. В сливной яме утонула трехлетняя девочка.

Произошло все случайно. Девочка воспитывалась в многодетной семье. Кроме нее у мамы еще четверо детей. И только один из пятерых уже совершеннолетний. В тот день мама занималась на кухне домашними делами, а малышка отпросилась погулять во дворе. Поначалу была все время в поле зрения мамы, а потом пропала. Женщина буквально через 10 минут бросилась искать ребенка. Но было уже поздно.

- Как оказалось, девочка наступила на кусок шифера, которым была прикрыта полутораметровая сливная яма, наполовину заполненная жидкостью. Шифер лопнул и ребенок рухнул в яму, - сообщают «КП-Волгоград» в СУ СК по региону.

К сожалению, когда мама обнаружила малышку, та была уже мертва.

- Сейчас выясняются все обстоятельства трагедии. Соседи уверяют, что семья положительная. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - добавляют в ведомстве.

Напомним, похожая трагедия произошла в Михайловке в ноябре 2018-г. Тогда в выгребной яме погиб четырехлетний глухонемой Матвей Чернышев. Ребенка сутки искали 200 полицейских, водолазы, кинологи, волонтеры.А он погиб во дворе собственного дома.

Родители, будьте внимательнее к детям, особенно с наступлением летнего периода. Не оставляйте малыше без присмотра. Их жизнь и здоровье в ваших руках!

ИСТОЧНИК KP.RU

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