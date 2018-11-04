2018-11-04T16:49:09+03:00
Происшествия

Четырехлетний глухонемой мальчик из Волгоградской области утонул в выгребной яме

Его сутки искали сто полицейских, водолазы, кинологи, но ребенок все это время был мертв [фото]
Юлия Данильченко
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«SOS! В городе Михайловка Волгоградской области пропал ребенок!», - это тревожное сообщение появилось в группе «ВолгоСпас - поиск пропавших детей» накануне, 3 ноября. Мальчишка четырех лет, синяя куртка с рисунком желтого цвета, на голове - красная вязанная шапка с надписью белого цвета. Штаны и ботинки черные. Но самое главное – Матвей глухонемой и ему очень нужна медицинская помощь.

Фото группы ВК Оперативное оповещение о пропавших. Такое объявление клеили волонтеры в Михайловке.

Фото группы ВК Оперативное оповещение о пропавших. Такое объявление клеили волонтеры в Михайловке.

На поиски подняли всех – от полицейских до волонтеров. В семье Чернышевых Матвей был единственным ребенком. Убитые горем родители рассказали, что в два часа дня мальчик вышел прогуляться во двор. Мама наблюдала его в окно, а через полчаса он бесследно исчез. Пытались найти сами – тщетно.

Версий было много. И одна другой страшнее. Предполагали, что Матвей уехал на автобусе, так говорили очевидцы, видевшие его у дома на улице Молодежной. А следователи выдвинули другое ужасное предположение: малыш добрел до местной реки Тишанка и утонул.

- Его местонахождение до сих пор неизвестно. Необходимы люди на прочем местности! Подходить можно в любое время до команды отбой! - сообщали поисковики.

Сто сотрудников полиции, кинологи, водолазы, следователи и криминалисты, местные жители и волонтеры всю ночь прочесывали Михайловку вдоль и поперек. Но Матвея и след простыл…

Следователи возбудили уголовное дело по стьатье "Убийство".

ПОГИБ ВО ДВОРЕ

Около двенадцати часов дня 4 ноября Матвея нашли. Правда, мертвым.

Фото пресс-службы СУ СКР по Волгоградской области.

Фото пресс-службы СУ СКР по Волгоградской области.

Фото пресс-службы СУ СКР по Волгоградской области.

Фото пресс-службы СУ СКР по Волгоградской области.

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