Четырехлетний глухонемой мальчик из Волгоградской области утонул в выгребной яме
«SOS! В городе Михайловка Волгоградской области пропал ребенок!», - это тревожное сообщение появилось в группе «ВолгоСпас - поиск пропавших детей» накануне, 3 ноября. Мальчишка четырех лет, синяя куртка с рисунком желтого цвета, на голове - красная вязанная шапка с надписью белого цвета. Штаны и ботинки черные. Но самое главное – Матвей глухонемой и ему очень нужна медицинская помощь.
Фото группы ВК Оперативное оповещение о пропавших. Такое объявление клеили волонтеры в Михайловке.
На поиски подняли всех – от полицейских до волонтеров. В семье Чернышевых Матвей был единственным ребенком. Убитые горем родители рассказали, что в два часа дня мальчик вышел прогуляться во двор. Мама наблюдала его в окно, а через полчаса он бесследно исчез. Пытались найти сами – тщетно.
Версий было много. И одна другой страшнее. Предполагали, что Матвей уехал на автобусе, так говорили очевидцы, видевшие его у дома на улице Молодежной. А следователи выдвинули другое ужасное предположение: малыш добрел до местной реки Тишанка и утонул.
- Его местонахождение до сих пор неизвестно. Необходимы люди на прочем местности! Подходить можно в любое время до команды отбой! - сообщали поисковики.
Сто сотрудников полиции, кинологи, водолазы, следователи и криминалисты, местные жители и волонтеры всю ночь прочесывали Михайловку вдоль и поперек. Но Матвея и след простыл…
Следователи возбудили уголовное дело по стьатье "Убийство".
ПОГИБ ВО ДВОРЕ
Около двенадцати часов дня 4 ноября Матвея нашли. Правда, мертвым.
Фото пресс-службы СУ СКР по Волгоградской области.
Фото пресс-службы СУ СКР по Волгоградской области.