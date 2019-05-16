Под Волгоградом разоблачили еще одного учителя с липовым дипломом

СЕГОДНЯ 09:02 2019-05-16T09:03:06+03:00

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После громкого скандала в ленинском районе Волгоградской области, где в райбольнице выявили работающего педиатра с дипломом парикмахера, по всему региону пошли массовые проверки документов специалистов. И то практикующего хирурга обнаружили без диплома, то лже-педагога. Вот на днях разоблачили еще одного фиктивного специалиста. На этот раз в Городищенском районе. Там по поддельному диплому работала руководитель МКУ «Центр культурного спортивного и библиотечного обслуживания Кузьмичевского сельского поселения».

Для того, чтобы занимать эту должность у претендента обязательно должно быть высшее образование. И женщина решилась на подлог. Чтобы стать директором, она предоставила диплом «Волгоградского государственного педагогического университета». Ее оформили руководителем с декабря 2018-го.

- По запросу прокуратуры университет предоставил информация, что соответствующего обучения в ВУЗе она не проходила, диплом по специальности «учитель начальных классов, социальный педагог» ей не выдавался, - рассказывают «КП-Волгоград» в областной прокуратуре.

В ОД ОМВД по Городищенскому району проводится дозрание по данному уголовному делу.

ИСТОЧНИК KP.RU