Дороги Волгоградской области на лето закрыли для большегрузов

СЕГОДНЯ 07:34 2019-05-16T07:34:52+03:00

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Уже 16 мая в Волгоград нагрянет тридцатиградусная жара. Чтобы асфальт на дорогах региона не поплыл от зноя, в Волгоградской области с 20 мая по 31 августа 2019 года ввели ограничения движения для большегрузов. Действовать они будут на асфальтированных трассах регионального или межмуниципального значения с 10 утра до 22 часов в жаркие дни, когда воздух прогреется до 32°С и выше. Так что фуры смогут передвигаться по области по ночам.

- К категории тяжеловесных транспортных средств в данном случае относятся транспортные средства (с грузом или без груза), превышающие предельно допустимые значения осевых нагрузок, установленные Правилами перевозок грузов автомобильным транспортом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2011 № 272, - пояснили «КП-Волгоград» в областном комитете транспорта и дорожного хозяйства.

Водителей на дорогах предупредят об ограничениях специальные информационные знаки.

ИСТОЧНИК KP.RU