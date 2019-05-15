2019-05-15T21:27:42+03:00
Общество

В Волгограде 16 мая синоптики обещают жару до 31 градуса

Солнце будет палить всю неделю
Екатерина МАЛИНИНА
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В фонтане лучше не купаться, можно поймать инфекцию.В фонтане лучше не купаться, можно поймать инфекцию.
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В Волгограде календарное лето редко совпадает с фактическим. В этот раз настоящая жара добралась до нас к середине мая. Уже завтра синоптики обещают жару за 30. Волгоградский гидрометцентр сообщает, что ночью столбик термометра опустится до +16…+18 градусов, а днем поднимется до +28…+30. При этом штиля ждать не стоит. Ветер местами будет достигать 11 метров в секунду, так что в воздухе будет много песка и пыли.

Учитывая погоду, волгоградцам стоит одеться соответствующе. Легкая хлопковая одежда светлых тонов будет идеальным вариантом. Ну а модницы могут уже выгулять свои новые летние платья. Кстати, не забудьте головной убор. Особенно, если планируете долгое время находиться под солнцем.

Прохладу можно найти у фонтанов, но помните, в них лучше не купаться. Вода там не проточная, поэтому может содержать опасные для человека бактерии.

Кстати, сегодня-завтра наблюдается сильнейшая магнитная буря. В сочетании с жарой - не самый лучший вариант для гипертоников и всех волгоградцев, страдающих хроническими заболеваниями. Так что будьте осторожны и внимательны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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