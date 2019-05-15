2019-05-15T15:49:46+03:00
Общество

В новый пруд на Набережной Волгограда запустят золотых рыбок

Японских карпов кои выпустят в воду школьники во время фестиваля #Вдохновляйся2019
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Такие японские карпы кои уже 4 года живут в пруду в сквере Саши Филиппова. Теперь они поселятся и на Набережной. Фото администрации Волгограда.Такие японские карпы кои уже 4 года живут в пруду в сквере Саши Филиппова. Теперь они поселятся и на Набережной. Фото администрации Волгограда.
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Обновленную верхнюю террасу Набережной уже облюбовали многие волгоградцы. Но торжественное открытие пройдет 18 мая. По такому случаю здесь запланирован 10-часовой культурно-развлекательный марафон-фестиваль #Вдохновляйся2019.

Гостей праздника ждет насыщенная программа: концерты, мастер-классы, состязания. А еще в ходе фестиваля школьники Волгограда запустят в новый пруд золотых рыбок - японских карпов кои.

Такие рыбки уже четыре года живут в пруду в сквере Саши Филиппова. За это время их численность увеличилась до 400 особей. Декоративные карпы кои – долгожители - живут до 35 лет, при хорошем уходе доживают до 100.

18 мая дети выпустят в пруд на Набережной первых 30 особей этих чудо-рыбок. Одновременно в это же время с «мостика счастья» у пруда две пары новобрачных выпустят в небо белых голубей.

Напомним, развлекательно-музыкальный марафон рассчитан на 10 часов - он будет проходить с 11.00 до 21.00.

Кроме того, с мая и по сентябрь каждые пятницу, субботу и воскресенье на верхней террасе набережной будут проходить не только концерты, но и спортивные праздники, разминки и мастер-классы от именитых волгоградских спортсменов, конкурсы молодежных субкультур, фестивали короткометражного кино и многое другое.

ИСТОЧНИК KP.RU

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