2019-05-15T21:46:02+03:00
Общество

В Волгограде иностранцы спасли заброшенный на дерево прокатный велосипед

Студенты вернули владельцам велошеринга двухколесник
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото - скрин видео спасения велосипеда.Фото - скрин видео спасения велосипеда.
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Утром 14 мая девушка разместила в сецсети фотографию еще одного пострадавшего в Волгограде от рук вандалов прокатного велосипеда. Двухколесник не сломали, его забросили… на дерево. Так он и висел почти весь день, как «памятник» волгоградскому невежеству.

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В Волгограде хулиганы забросили прокатный велосипед на дерево
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«Мерри Попинс ночью летала на велике!», «Это Рон Уизли парковался», - иронизируют волгоградцы. Но большая часть жителей все-таки более жестко отзываются о тех, кто это сделал: «Дикие люди!», «Как? И зачем? Ну, кому от этого стало жить легче и проще?», «Подвесить также тех, кто это сделал», «Смотришь, и плакать хочется: один велосипед с моста скинули, другой на дерево повесили». Напомним, это уже не первый случай вандализма: несколько прокатных велосипедов пытались украсть, парочку скинули в Волгу, еще десяток сломали…

А пока волгоградцы возмущались в соцсетях, несколько иностранных студентов, которых много учится в волгоградских университетах, не прошли мимо, а просто сняли велосипед с дерева и вернули его на парковку велошеринга. Наглядный пример разной культуры поведения, до которой некоторым нашим горожанам расти гораздо выше, чем это дерево.

Иностранцы спасли в Волгограде велосипед велокаршеринга от вандалов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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