Один украли, другой - утопили: в Волгограде вандалы уничтожают прокатные велосипеды

Всего неделю назад в Волгограде появились небольшие велопарковки с ярко-желтыми двухколесниками. Всего неделю как в городе запустили проект «Свободный велосипед», а владельцы уже подсчитывают убытки. Один велосипед украли, второй утопили… Похоже, не все волгоградцы готовы жить в цивилизованном мире.

- Как обычно, гуляя с собакой по набережной, увидел в воде велосипед из только открывшегося проката. По словам пожилого рыбака, компания молодежи распивала пиво и пыталась вскрыть блокировку, а потом просто выбросили велосипед в Волгу. Слов нет, - негодует ректор Волгоградского института бизнеса Андрей Ващенко.

В подтверждение слов - ярко желтый двухколесник, лежащий на дне реки.

Молодые люди пытались вскрыть замок на велосипеде, не смогли и скинули в Волгу. Фото Андрей Ващенко.

А утром 21 апреля двое мужчин лет по 50-60 подъехали на дорогом внедорожнике «Митсубиси» к велопарковке, расположенной у памятника Рокоссовскому, погрузили в иномарку велосипед, и уехали. Недалеко, правда.

- О краже сообщили в полицию, и благодаря оперативным действиям сотрудников ГИБДД владельца внедорожника нашли. Нашли в багажнике и украденный велосипед, на котором уже успели сломать замок, - рассказал печальную новость организатор волгоградских веломарафонов Михаил Соломонов.

Бедные люди на внедорожнике тоже позарились на беспризорный велосипед.

Говорит, вор даже пытался откупиться, но разговаривать с такими вандалами не о чем. Так что они ответят за совершенное преступление по всей строгости закона.

«Можно забрать людей из разрухи, а вот разруху из их головы не вытащить», «Обидно, что такие люди живут в нашем городе. Они делают, а нам стыдно», - комментируют поступки своих земляков в соцсетях.

Но автор проекта «Свободный велосипед» Игорь Федорченко пока выводы делать не спешит. Пока велошеринг работает в тестовом режиме. Но очень хочется верить, что он приживется в Волгограде, и адекватных людей в городе больше, чем вандалов.