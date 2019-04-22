2019-04-22T21:39:13+03:00
Общество

Один украли, другой - утопили: в Волгограде вандалы уничтожают прокатные велосипеды

Не останавливают волгоградцев ни камеры, ни блокировка на двухколесниках
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Не успели порадоваться волгоградцы велосипедам напрокат, как их уже ломают.Не успели порадоваться волгоградцы велосипедам напрокат, как их уже ломают.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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Всего неделю назад в Волгограде появились небольшие велопарковки с ярко-желтыми двухколесниками. Всего неделю как в городе запустили проект «Свободный велосипед», а владельцы уже подсчитывают убытки. Один велосипед украли, второй утопили… Похоже, не все волгоградцы готовы жить в цивилизованном мире.

- Как обычно, гуляя с собакой по набережной, увидел в воде велосипед из только открывшегося проката. По словам пожилого рыбака, компания молодежи распивала пиво и пыталась вскрыть блокировку, а потом просто выбросили велосипед в Волгу. Слов нет, - негодует ректор Волгоградского института бизнеса Андрей Ващенко.

В подтверждение слов - ярко желтый двухколесник, лежащий на дне реки.

Молодые люди пытались вскрыть замок на велосипеде, не смогли и скинули в Волгу. Фото Андрей Ващенко.

Молодые люди пытались вскрыть замок на велосипеде, не смогли и скинули в Волгу. Фото Андрей Ващенко.

А утром 21 апреля двое мужчин лет по 50-60 подъехали на дорогом внедорожнике «Митсубиси» к велопарковке, расположенной у памятника Рокоссовскому, погрузили в иномарку велосипед, и уехали. Недалеко, правда.

- О краже сообщили в полицию, и благодаря оперативным действиям сотрудников ГИБДД владельца внедорожника нашли. Нашли в багажнике и украденный велосипед, на котором уже успели сломать замок, - рассказал печальную новость организатор волгоградских веломарафонов Михаил Соломонов.

Бедные люди на внедорожнике тоже позарились на беспризорный велосипед.

Бедные люди на внедорожнике тоже позарились на беспризорный велосипед.

Говорит, вор даже пытался откупиться, но разговаривать с такими вандалами не о чем. Так что они ответят за совершенное преступление по всей строгости закона.

«Можно забрать людей из разрухи, а вот разруху из их головы не вытащить», «Обидно, что такие люди живут в нашем городе. Они делают, а нам стыдно», - комментируют поступки своих земляков в соцсетях.

Но автор проекта «Свободный велосипед» Игорь Федорченко пока выводы делать не спешит. Пока велошеринг работает в тестовом режиме. Но очень хочется верить, что он приживется в Волгограде, и адекватных людей в городе больше, чем вандалов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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