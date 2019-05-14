2019-05-14T20:54:28+03:00
Общество

В районах Волгоградской области появятся детские медицинские центры

Всего их будет десять по региону: три детских, и семь - для беременных женщин
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото администрации ВО.Фото администрации ВО.
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Сегодня, 14 мая, в перинатальном центре №2 Волгограда губернатор области Андрей Бочаров вместе со специалистами обсуждали проблемы и перспективы по улучшению качества медобслуживания волгоградских детей и беременных женщин. В ближайших планах - открыть в районах Волгоградской области десять межрайонных центров.

Семь из них - для беременных женщин. Их планируют оснастить современными аппаратами УЗИ, чтобы можно было на ранних стадиях диагностировать врожденные пороки развития плода. Еще три - межрайонных детских центра профилактической медицины, мобильные бригады которого будут выезжать в сельские территории, чтобы проводить там диспансерное обследование детей. Они появятся на базе областной детской клинической больницы, Волжской городской детской больницы и детской больницы № 1.

- Чтобы сравнять качество медпомощи в городах и селах, откроют межрайонные консультационные центры: два в Волгограде, по одному — в Михайловке и Камышине по вопросам стационарной помощи детям — с закреплением за такими центрами сельских районов. Они будут оказывать консультативную и организационно-методическую помощь ЦРБ, в том числе с применением телемедицины и выездных форм. Координировать их работу будет Волгоградская областная детская клиническая больница, -рассказывают «КП-Волгоград» в областной администрации.

А вообще на заседании отметили прогресс который наметился в последние годы: мол, и уровень младенческой смертности в регионе снизился (сейчас он составляет 4,9 промилле и ниже среднероссийского показателя), меньше волгоградки стали делать аборты. И темпы снижать не планируют: хотят построить многопрофильную областную детскую больницу на 880 коек рядом с перинатальным и кардиоцентром, а также новый роддом в структуре больницы №25, а также переоснастить и обновить поликлинику № 31 в Советском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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