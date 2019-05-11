После праздников отключат горячую воду в четырех районах Волгограда

СЕГОДНЯ 11:28 2019-05-11T11:28:18+03:00

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На майские праздники в 2019 году волгоградские коммунальщики взяли мораторий на отключения горячей воды. А уже начиная с первого рабочего дня после длинных выходных «Концессии теплоснабжения» приступят к профилактическим и плановым ремонтам. Будут проводить и гидравлические испытания теплосетей. Из-за этого с 13 и 14 мая 219 года отключат горячую воду в домах четырех районов Волгограда - Краснооктябрьского, Красноармейского, Дзержинского и Тракторозаводского.

Как сообщили «КП-Волгоград» в ресурсоснабжающей организации, первыми купаться в тазике с 13 мая 2019 года начнут жители Краснооктябрьского района. Здесь же будут и самые масштабные отключения. Затронут они жителей многоэтажек на улицах Еременко, Таращанцев, Хользунова и Штеменко. С 14 мая начнут греть воду жители девяти домов на улицах Колесная и Куйбышева Красноармейского района, а также двух домов на Новорядской в Дзержинском. Пользоваться водогрейками придется и жителям 22 улиц Тракторозаводского района Волгограда. Правда, всего три дня.

Полный график отключения горячей воды в мае 2019 в Волгограде (адреса).

ИСТОЧНИК KP.RU