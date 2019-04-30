Где в Волгограде отключат горячую воду в мае 2019

На майские праздники в Волгограде отключать горячую воду не будут. К плановым ремонтам и гидравлическим испытаниям теплосетей в 2019 году приступят начиная с 13 мая. Исключением станут лишь семь жилых домов в Ворошиловском районе, где отключения горячей воды придутся на небольшой промежуток между длинными праздничными выходными. На то, чтобы проверить трубы на прочность, уйдет один - три дня. А вот на ремонт котельных, замену оборудования и перекладку теплосетей понадобится две недели. Останутся без горячей воды в мае 2019 года жители шести районов города. Исключением станут Центральный и Кировский район. А больше всего «страдальцев» будет в Ворошиловском, Краснооктябрьском и Тракторозаводском районах.

ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ В МАЕ 2019 В ВОЛГОГРАДЕ

В указанные дни отключат воду начиная с 00.00 и до 24.00, пояснили «КП-Волгоград» в «Концессии теплоснабжения». Но если коммунальщики управятся раньше, то и горяченькая из крана побежит досрочно.

ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН

С 14 по 16 мая 2019

ул. 95-я Гвардейская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10

ул. Андреева, 13

ул. Атласова, 16

ул. Баскунчакская, 5

ул. Баумана, 2, 4, 4а, 6, 8, 10, 16

ул. Батова, 1, 3, 5, 9, 10

ул. Борьбы, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 19

ул. Быкова, 4а

ул. Дегтярёва, 1, 4, 4а, 5, 6, 7, 9, 11, 17, 21, 23, 33, 35, 37, 51

ул. Дзержинского, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 51а

ул. Жолудева, 2, 4, 6, 8, 9а, 11а, 12, 14, 15а, 16, 18, 19а, 20, 20а, 36, 38

ул. Загорская, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 13а

ул. Клименко, 7, 7а, 9, 11

пр. Ленина, 197, 197а, 199, 201, 203, 205, 209, 211, 213, 225, 227

ул. Льговская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20

ул. Луговского, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11

ул. Метростроевская, 3, 5, 7, 9, 11

ул. Могилевича, 1, 3, 5, 7, 9, 11

ул. Ополченская, 5, 7, 9, 11, 12, 20, 44, 69

ул. Рыкачёва, 6, 14, 16, 22, 24

ул. С. Щедрина, 1, 5, 7

ул. Шурухина, 3, 5, 8, 18, 20, 24, 26, 32

КРАСНООКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

С 13 по 23 мая 2019

ул. 39-й Гвардейской, 6, 8

пер. Аэропортовский, 2, 6, 8

ул. Богунская, 10а, 12, 16

ул. Варшавская, 4, 6,7

ул. Гончарова, 5, 7, 9

ул. Короткая, 23, 25, 27

ул. Кузнецова, 31/1, 55, 61, 63/1

ул. К. Цеткин, 5, 7

ул. Еременко, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122

пр. Металлургов, 30, 32, 34

ул. Новоремесленная, 3, 5

ул. Таращанцев, 17, 19, 21, 27, 28, 32, 34, 56

ул. Хользунова, 3, 18/1, 18/а, 18/3, 24, 27, 32, 34, 36, 36/1, 36/2, 36/3, 36/4, 36/5, 38, 40, 42

ул. Штеменко, 2, 6а, 9, 10а, 11, 13, 15, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 31а, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37а, 39, 41, 41а, 41б, 42, 43, 44, 45, 47

С 14 по 16 мая 2019

ул. Ватутина, 8, 10, 12, 14

ул. Курильская, 5, 7, 9

ул. Тарифная, 21, 23, 25, 27, 29, 31

С 21 по 23 мая 2019

ул. 4-х Связистов, 25а, 25б

ул. 39-я Гвардейская, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 29а, 30, 31, 33

ул. Алехина, 7/1, 7/2, 7/4, 7/5, 7/6, 7/7

ул. Библиотечная, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

ул. Вершинина 5, 7, 24

ул. Высокая, 18а, 18б

ул. Еременко, 42, 44, 52, 54, 56, 60, 62, 64, 66, 68, 70

ул. Зорге, 38, 40, 42, 44, 46, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 60

ул. Лермонтова, 30

ул. Нестерова, 16, 16а

ул. Новоремесленная, 13

ул. Правды, 2, 4

ул. Промышленная, 10

ул. Репина, 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 21, 23, 25 ,27, 62, 62а, 64, 66, 68, 70

ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН

С 14 по 27 мая 2019

ул. Новорядская, 56, 58.

С 16 по 29 мая 2019

ул. 51-й Гвардейской Дивизии, 53, 55, 57, 61, 63, 65

ул. Восточно-Казахстанская, 16, 18

ул. Космонавтов, 59, 61

ул. Танкистов, 3а, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 12, 16, 18, 20

ВОРОШИЛОВСКИЙ РАЙОН

6 мая 2019

ул. Буханцева, 20, 22

ул. Воркутинская, 3.

ул. Липецкая, 3, 3а

С 7 по 8, 20 мая 2019

ул. Калинина, 11

ул. Циолковского, 2

С 22 мая по 4 июня 2019

ул. Баррикадная, 19, 19а

ул. Бобруйская, 1, 1а

ул. Буханцева, 2, 2а, 2б, 4, 6, 18

ул. Гомельская, 1

ул. Грушевская, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 17

ул. Дубовская, 3, 5, 10, 14, 14а, 16, 16а, 18

ул. Елецкая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

ул. Иркутская, 8

ул. Калинина, 19, 21, 23, 25

ул. Каменская, 4, 6, 8, 10

ул. Канунникова, 9

ул. Ким, 18

ул. Клинская, 33, 34, 35

ул. Ковровская, 4

ул. Козловская, 16, 16а, 25, 37

ул. Краснослободская, 17, 19

ул. Кузнецкая, 12, 16, 18, 20

ул. Лавочкина, 2, 6/1, 10/1, 10а

ул. Липецкая, 5, 7

ул. Моздокская, 3, 5, 7

ул. Новоузенская, 10а

ул. Огарёва, 1, 2, 7

ул. Пугачевская 5г, 5д

ул. Рабоче-Крестьянская 21, 25, 27

ул. Ростовская, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19

ул. Циолковского, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 29

ул. Череповецкая, 1, 1а, 1а/1, 3, 5, 11/1, 11/2, 11/3

СОВЕТСКИЙ РАЙОН

С 22 мая по 4 июня 2019

ул. Голубятникова, 9, 10, 12

ул. Волгоградская, 9, 11, 13, 162

ул. Терешковой, 9

С 29 мая по 11 июня 2019

ул. Балакирева, 2

ул. Владимирская, 53, 55, 64, 66, 68

ул. Гвоздкова, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20

ул. Запорожская, 3

ул. Казахская, 1/7, 3, 6, 8, 8а, 10, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 32

ул. Комарова 75, 79

ул. Малиновская,4, 4а, 6, 6а, 8, 8а, 10, 10а

ул. Мариупольская, 10, 12, 14

ул. Новосибирская, 66

ул. Песчанокопская, 13, 15, 17

ул. Сухова, 19, 21, 25, 17

ул. Тимирязева, 1б, 11, 46, 50

пр-т Университетский, 20, 22, 24, 25, 23, 21, 19, 17, 15

ул. Шауляйская, 4а, 2а

ул. Я. Купалы, 64, 65, 67, 67а, 69, 60

КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН

С 14 по 21 мая 2019

ул. Колесная, 84,

ул. Куйбышева, 47, 47а, 49, 51, 53, 59, 59, 87