Где в Волгограде отключат горячую воду в мае 2019
На майские праздники в Волгограде отключать горячую воду не будут. К плановым ремонтам и гидравлическим испытаниям теплосетей в 2019 году приступят начиная с 13 мая. Исключением станут лишь семь жилых домов в Ворошиловском районе, где отключения горячей воды придутся на небольшой промежуток между длинными праздничными выходными. На то, чтобы проверить трубы на прочность, уйдет один - три дня. А вот на ремонт котельных, замену оборудования и перекладку теплосетей понадобится две недели. Останутся без горячей воды в мае 2019 года жители шести районов города. Исключением станут Центральный и Кировский район. А больше всего «страдальцев» будет в Ворошиловском, Краснооктябрьском и Тракторозаводском районах.
ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ В МАЕ 2019 В ВОЛГОГРАДЕ
В указанные дни отключат воду начиная с 00.00 и до 24.00, пояснили «КП-Волгоград» в «Концессии теплоснабжения». Но если коммунальщики управятся раньше, то и горяченькая из крана побежит досрочно.
ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН
С 14 по 16 мая 2019
ул. 95-я Гвардейская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10
ул. Андреева, 13
ул. Атласова, 16
ул. Баскунчакская, 5
ул. Баумана, 2, 4, 4а, 6, 8, 10, 16
ул. Батова, 1, 3, 5, 9, 10
ул. Борьбы, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 19
ул. Быкова, 4а
ул. Дегтярёва, 1, 4, 4а, 5, 6, 7, 9, 11, 17, 21, 23, 33, 35, 37, 51
ул. Дзержинского, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 51а
ул. Жолудева, 2, 4, 6, 8, 9а, 11а, 12, 14, 15а, 16, 18, 19а, 20, 20а, 36, 38
ул. Загорская, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 13а
ул. Клименко, 7, 7а, 9, 11
пр. Ленина, 197, 197а, 199, 201, 203, 205, 209, 211, 213, 225, 227
ул. Льговская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
ул. Луговского, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11
ул. Метростроевская, 3, 5, 7, 9, 11
ул. Могилевича, 1, 3, 5, 7, 9, 11
ул. Ополченская, 5, 7, 9, 11, 12, 20, 44, 69
ул. Рыкачёва, 6, 14, 16, 22, 24
ул. С. Щедрина, 1, 5, 7
ул. Шурухина, 3, 5, 8, 18, 20, 24, 26, 32
КРАСНООКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН
С 13 по 23 мая 2019
ул. 39-й Гвардейской, 6, 8
пер. Аэропортовский, 2, 6, 8
ул. Богунская, 10а, 12, 16
ул. Варшавская, 4, 6,7
ул. Гончарова, 5, 7, 9
ул. Короткая, 23, 25, 27
ул. Кузнецова, 31/1, 55, 61, 63/1
ул. К. Цеткин, 5, 7
ул. Еременко, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122
пр. Металлургов, 30, 32, 34
ул. Новоремесленная, 3, 5
ул. Таращанцев, 17, 19, 21, 27, 28, 32, 34, 56
ул. Хользунова, 3, 18/1, 18/а, 18/3, 24, 27, 32, 34, 36, 36/1, 36/2, 36/3, 36/4, 36/5, 38, 40, 42
ул. Штеменко, 2, 6а, 9, 10а, 11, 13, 15, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 31а, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37а, 39, 41, 41а, 41б, 42, 43, 44, 45, 47
С 14 по 16 мая 2019
ул. Ватутина, 8, 10, 12, 14
ул. Курильская, 5, 7, 9
ул. Тарифная, 21, 23, 25, 27, 29, 31
С 21 по 23 мая 2019
ул. 4-х Связистов, 25а, 25б
ул. 39-я Гвардейская, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 29а, 30, 31, 33
ул. Алехина, 7/1, 7/2, 7/4, 7/5, 7/6, 7/7
ул. Библиотечная, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
ул. Вершинина 5, 7, 24
ул. Высокая, 18а, 18б
ул. Еременко, 42, 44, 52, 54, 56, 60, 62, 64, 66, 68, 70
ул. Зорге, 38, 40, 42, 44, 46, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 60
ул. Лермонтова, 30
ул. Нестерова, 16, 16а
ул. Новоремесленная, 13
ул. Правды, 2, 4
ул. Промышленная, 10
ул. Репина, 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 21, 23, 25 ,27, 62, 62а, 64, 66, 68, 70
ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН
С 14 по 27 мая 2019
ул. Новорядская, 56, 58.
С 16 по 29 мая 2019
ул. 51-й Гвардейской Дивизии, 53, 55, 57, 61, 63, 65
ул. Восточно-Казахстанская, 16, 18
ул. Космонавтов, 59, 61
ул. Танкистов, 3а, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 12, 16, 18, 20
ВОРОШИЛОВСКИЙ РАЙОН
6 мая 2019
ул. Буханцева, 20, 22
ул. Воркутинская, 3.
ул. Липецкая, 3, 3а
С 7 по 8, 20 мая 2019
ул. Калинина, 11
ул. Циолковского, 2
С 22 мая по 4 июня 2019
ул. Баррикадная, 19, 19а
ул. Бобруйская, 1, 1а
ул. Буханцева, 2, 2а, 2б, 4, 6, 18
ул. Гомельская, 1
ул. Грушевская, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 17
ул. Дубовская, 3, 5, 10, 14, 14а, 16, 16а, 18
ул. Елецкая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
ул. Иркутская, 8
ул. Калинина, 19, 21, 23, 25
ул. Каменская, 4, 6, 8, 10
ул. Канунникова, 9
ул. Ким, 18
ул. Клинская, 33, 34, 35
ул. Ковровская, 4
ул. Козловская, 16, 16а, 25, 37
ул. Краснослободская, 17, 19
ул. Кузнецкая, 12, 16, 18, 20
ул. Лавочкина, 2, 6/1, 10/1, 10а
ул. Липецкая, 5, 7
ул. Моздокская, 3, 5, 7
ул. Новоузенская, 10а
ул. Огарёва, 1, 2, 7
ул. Пугачевская 5г, 5д
ул. Рабоче-Крестьянская 21, 25, 27
ул. Ростовская, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19
ул. Циолковского, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 29
ул. Череповецкая, 1, 1а, 1а/1, 3, 5, 11/1, 11/2, 11/3
СОВЕТСКИЙ РАЙОН
С 22 мая по 4 июня 2019
ул. Голубятникова, 9, 10, 12
ул. Волгоградская, 9, 11, 13, 162
ул. Терешковой, 9
С 29 мая по 11 июня 2019
ул. Балакирева, 2
ул. Владимирская, 53, 55, 64, 66, 68
ул. Гвоздкова, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
ул. Запорожская, 3
ул. Казахская, 1/7, 3, 6, 8, 8а, 10, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 32
ул. Комарова 75, 79
ул. Малиновская,4, 4а, 6, 6а, 8, 8а, 10, 10а
ул. Мариупольская, 10, 12, 14
ул. Новосибирская, 66
ул. Песчанокопская, 13, 15, 17
ул. Сухова, 19, 21, 25, 17
ул. Тимирязева, 1б, 11, 46, 50
пр-т Университетский, 20, 22, 24, 25, 23, 21, 19, 17, 15
ул. Шауляйская, 4а, 2а
ул. Я. Купалы, 64, 65, 67, 67а, 69, 60
КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН
С 14 по 21 мая 2019
ул. Колесная, 84,
ул. Куйбышева, 47, 47а, 49, 51, 53, 59, 59, 87
ИСТОЧНИК KP.RU