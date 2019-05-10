2019-05-10T14:03:29+03:00
Общество

На проект новой мини-ГЭС у Волгограда потратят 722 миллиона рублей

Еще в 26 миллионов рублей обойдется проект берегоукрепления Волги в центре города
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Главная задача - избавить наконец-то Волго-Ахтубинскую пойму от зависимости от сбросов Волжской ГЭС.Главная задача - избавить наконец-то Волго-Ахтубинскую пойму от зависимости от сбросов Волжской ГЭС.Фото: Екатерина ПОДВИНЦЕВА
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Наполеоновские планы по обводнению Волги и строительству новой мини-ГЭС на реке Ахтуба приоткрыл на днях губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, когда осматривал Волгоград с плывущего по реке катера. Рассказал, что это уникальный проект: новая электростанция будет подпитывать четыре насоса, а те в свою очередь будут закачивать воду в Ахтубу и ереки Волго-Ахтубинской поймы. Таким образом, пойма перестанет зависеть от сбросов Волжской ГЭС.

Причем планы эти вполне реальные. На сайте Госзакупок уже объявили аукцион по выбору подрядчика на проектирование комплекса гидротехнических сооружений. На эти цели выделяют 722,4 миллиона рублей. Деньги Волгоградской области дают из государственного бюджета. Как следует из документации, проектная организация должна будет за эти деньги разработать как минимум три варианта обводнения Волго-Ахтубинской поймы в том числе: водоподача в исток реки Ахтуба из Волгоградского водохранилища расходом не менее 100 м3/с с устройством ГЭС мощностью не менее 25 МВт с последующей подачей воды в основные ерики Волго-Ахтубинской поймы - 1) с самотечной подачей воды, 2) с использованием насосных станций.

Подрядчика должны выбрать уже в июне текущего года, чтобы к 2021 году проект был готов.

Еще один масштабный проект - «Берегоукрепление правого берега Волги в Волгограде (между улицами Циолковского и Самарская). На этот проект из госбюджета выделяют 25,9 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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