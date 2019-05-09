Около пятидесяти тысяч волгоградцев вышли на акцию «Бессмертный полк»

СЕГОДНЯ 12:08 2019-05-09T12:08:33+03:00

Это седьмая акция в Волгограде и ежегодно ее участниками становятся около пятидесяти тысяч человек. Фото: Екатерина СИМОХИНА

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В полдень 9 мая 2019 года волгоградцы и гости города-героя присоединились к многотысячному шествию «Бессмертный полк», которое началось от легендарного Дома Павлова. Это седьмая акция в Волгограде и ежегодно ее участниками становятся около пятидесяти тысяч человек. Родственники героев войны с плакатами вышли на проспект Ленина. Путь долгий – до главной высоты России Мамаева Кургана. А, учитывая майскую жару, еще и трудный. Поэтому всюду дежурят врачи.

- Помогают участникам шествия, многие из которых пришли с детьми, волонтеры. На протяжении всего маршрута движения дежурят кареты скорой медицинской помощи, наряды полиции и дружинники, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе мэрии.

Движение на участке во время шествия ограничено для движения. После акции горожан встретят спецрейсы автобусов № 21 и 25. Люди смогут сесть на остановке Мамаев Курган доехать до нужного пункта по маршруту.

А "Комсомольская правда в Волгограде" ведет прямую онлайн-трансляцию полка и других мероприятий сегодняшнего дня.

ИСТОЧНИК KP.RU