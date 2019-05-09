Около пятидесяти тысяч волгоградцев вышли на акцию «Бессмертный полк»
В полдень 9 мая 2019 года волгоградцы и гости города-героя присоединились к многотысячному шествию «Бессмертный полк», которое началось от легендарного Дома Павлова. Это седьмая акция в Волгограде и ежегодно ее участниками становятся около пятидесяти тысяч человек. Родственники героев войны с плакатами вышли на проспект Ленина. Путь долгий – до главной высоты России Мамаева Кургана. А, учитывая майскую жару, еще и трудный. Поэтому всюду дежурят врачи.
- Помогают участникам шествия, многие из которых пришли с детьми, волонтеры. На протяжении всего маршрута движения дежурят кареты скорой медицинской помощи, наряды полиции и дружинники, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе мэрии.
Движение на участке во время шествия ограничено для движения. После акции горожан встретят спецрейсы автобусов № 21 и 25. Люди смогут сесть на остановке Мамаев Курган доехать до нужного пункта по маршруту.
А "Комсомольская правда в Волгограде" ведет прямую онлайн-трансляцию полка и других мероприятий сегодняшнего дня.
ИСТОЧНИК KP.RU