Волгоградстат: огурцы подешевели на 29%, а яйца – на 4%

СЕГОДНЯ 10:40 2019-05-09T10:40:23+03:00

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С приходом весны цены на сельхозпродукцию в Волгоградской области заметно снизились. По крайней мере, так говорит статистика. Если зимой килограмм овощей стоил как кило мяса, то теперь те же огурцы стали доступнее аж на 29%. Исследование проводилось за март-апрель 2019 года.

- В апреле 2019 года в Волгоградской области зарегистрировано снижение уровня цен на сельскохозяйственную продукцию в среднем на 2,5%, - комментируют КП-Волгоград в пресс-службе государственной статистики по Волгоградской области.

Примечательно, что упали цены и на яйца, которые под новый год буквально стали «золотыми»: цена за десяток подскочила под сто рублей, это почти на 20-30%. Зато подешевели они всего на 4,2%. Наблюдают снижение ценника на мясо.

- Сельхозпредприятия региона снизили в апреле по сравнению с предыдущим месяцем на свиней – на 1,5%, птицу – на 0,8%, - добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU