Почему в Волгограде куриные яйца стали золотыми

Помните сказку про курочку Рябу? Волгоградцам тоже впору плакать как деду с бабкой. Потому мы как та мышка, которая бьет золотые яйца. Цены за десяток этого совсем не дефицитного товара выросли сразу на 20, а на некоторые марки и на 30 процентов. Так что десяток С0 обойдется вам в 80-100 рублей. Может, яйценосность кур упала, или хохлатки стали бензином питаться?

В сетевых магазинах заверили, что наценку не меняли. Все вопросы о росте цен к производителям. Но узнать это оказалось совсем не просто. Почти все птицефабрики ушли в глухую оборону. Лишь на одном предприятии с нами поговорили.

- Мы не поставляем в яйца в сетевые магазины – слишком жесткие требования, возим на Жигулевскую оптовую базу, - ответила «КП-Волгоград» заместитель директора Николаевской птицефабрики Галина Струк. - В нашем фирменном отделе яйцо подорожало с 42 до 48 рублей. Дальше повышать не планируем. Рост на шесть рублей связан с тем, что повысились цены на корм, бензин. Ну а куры несутся круглый год одинаково.

48 – это не 80. Откуда же такие запредельные цифры у других производителей?

- Это не удивительно. Сейчас компании чувствуют себя как Дональд Дак в своем золотом хранилище. У них вторая Пасха, - рассказала «КП-Волгоград» специалист «Югптицеторг» (фирма занимается оптовыми закупками у нескольких фабрик и продажей в сети). - Спрос на яйца вырос практически в три раза. Зимой люди переходят с овощей на мясо, макароны, каши и яйцо. Добавьте салаты к новогодним праздникам, от которых никто не откажется. Запасов у птицефабрик не осталось. Склады пустые. Сетевые магазины готовы платить любую цену за яйцо, чем фабрики и пользуются. Учитывайте, что произошло подорожание упаковки. Производители тары еще в ноябре разослали письмо об увеличении стоимости в связи с повышением НДС на 2 процента. А упаковка - это большая статья расходов любого предприятия.

Если птицефабрики зарабатывают на потребителях сейчас, то сетевые магазины получат свою маржу чуть позже. Через неделю магазины прекратят закупать яйцо в огромных объемах – запас сделан. Спрос упадет, фабрики сбросят стоимость. Но мы увидим это на ценниках только в январе. И если закупочная цена снизится на 10-20 процентов, то в супермаркетах яйцо подешевеет процента на три.

Получается, что «счастливый час» и тех и у других – за наш с вами счет. И от этого никуда не уйти. Сэкономить получится только в одном случае - отказаться от яиц недели на три. Ну и внимательно следить за акциями и скидками.

КСТАТИ

Еще одно подтверждение, что объективных причин для такого роста нет – данные с Волгостата. Они опубликовали объемы производства различной сельхозпродукции. Есть среди данных и цифры по яйцу. В Волгоградской области за 11 месяцев фабрики отгрузили 395 миллионов яиц. Это на два процента меньше, чем в прошлом году. Куры несутся все также. И яйца у них обычные.