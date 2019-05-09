2019-05-09T08:07:42+03:00
Общество

Андрей Бочаров почтил память защитников Отечества на Мамаевом Кургане

Присутствующие возложили венки и цветы
Юлия Данильченко
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Фото: пресс-служба областной администрации.Фото: пресс-служба областной администрации.
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Ранним утром 9 мая на Мамаевом Кургане в Волгограде почтили память защитников Отечества. На церемонии присутствовал глава региона Андрей Бочаров. По традиции вот уже 74-ый год подряд на главной высоте России снова минута молчания. Волгоградцы, гости города-героя, силовики, общественники и представители власти возложили цветы и венки у Вечного огня в зале Воинской славы, к могиле Маршала Советского Союза Василия Чуйкова, к Малой братской могиле, а также посетили храм Всех Святых.

Всего через час на площади Павших борцов начнется военный парад.

- По площади проедет восстановленная раритетная техника и современные образцы вооружения российской армии. В полдень от Дома Павлова до мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане тысячи человек пройдут шествием с «Бессмертным полком», - напомнили в пресс-службе областной администрации.

С большой программой мероприятий можно ознакомиться по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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