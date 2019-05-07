2019-05-07T17:44:13+03:00
Общество

В Ночь музеев на Мамаевом кургане покажут спектакль «Водоканал дословно»

Музей историй чистой воды «Фильтры» 18 мая 2019 года приглашает в театр под открытым небом на главной высоте России
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Спектакль покажут на территории резервуаров чистой воды на Мамаевом кургане. Это место в другие дни закрыто для посетителей.Спектакль покажут на территории резервуаров чистой воды на Мамаевом кургане. Это место в другие дни закрыто для посетителей.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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18 мая 2019 года волгоградцев вновь ждет Ночь музеев. Одной из ее главных изюминок станет спектакль на Мамаевом кургане. В прошлом году волгоградцам показали «Где стирают белое платье». В этом году Музей историй чистой воды «Фильтры» вновь приглашает горожан на закрытую территорию резервуаров чистой воды. При поддержке Фонда президентских грантов в театре под открытым небом покажут документальный спекталь «Водоканал дословно». Начало 18 мая 2019 в 21.30. Вход свободный. Но учтите, ожидается аншлаг.

- Ставит спектакль режиссёр Алексей Перловский. На сцену выйдут рабочие, специалисты и руководители городского водоканала. Они не будут играть роли, они покажут себя: конкретных людей с личными историями. Из этих личных историй, как мозаика, сложится общая картина, - рассказали «КП-Волгоград» в компании «Концессии водоснабжения».

Склоны резервуаров станут театральным залом. Атмосферу будут создавать не только музыка и свет, но и монумент Родины-матери, возвышающийся над сценой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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