2019-05-07T17:04:02+03:00
Общество

Полиция наказала водителя, разъезжавшего на иномарке по новой Набережной Волгограда

Парень на "Хендае" устроил гонки по тротуару
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Нарушителем оказался 24-летний волгоградец. Он даже не смог пояснить свой поступок.Нарушителем оказался 24-летний волгоградец. Он даже не смог пояснить свой поступок.
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Очередного автохама вчера, 6 мая, засняли на видео в Волгограде. Нет, он не просто припарковался в неположенном месте, он решил покататься на своей иномарке но новенькой Набережной, которую открыли для пешеходов всего несколько дней назад. На видео, которое снял очевидец, «Хендай» мчится по новенькой тротуарной плитке и чуть ли не по ногам пешеходов, которые вышли на прогулку вдоль Волги.

По новой набережной. По плитке на машине. Это Волгоград!.

- Инспекторы ГИБДД провели проверку по данному факту и нашли нарушителя. Им оказался 24-летний волгоградец. На него уже составили протокол по статье Кодекса РФ «Движение по велосипедным или пешеходным дорожкам либо тротуарам в нарушение Правил дорожного движения». И выписали штраф в размере 2 тысяч рублей, - сообщают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

Напомним, это уже второй подобный случай за последний месяц. Совсем недавно еще один такой водитель-мажор решил, что ему мало дорог в Волгограде, и устрол «покатушки» с девушкой на иномарке по только что отреставрированному скверу у памятника «Гаситель». Его тоже нашли и оштрафовали. Жаль только ума эти штрафы им не прибавляют. А потом волгоградцы удивляются, почему город такой неухоженный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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