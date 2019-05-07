2019-05-07T12:39:37+03:00
Происшествия

В Астрахани поймали мужчину, убившего ухажера бывшей жены

Полицейские искали преступника почти неделю
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото ГУ МВД по Астраханской области.Фото ГУ МВД по Астраханской области.
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Почти неделю полицейские и следователи Астраханской области искали убийцу, который до смерти забил ухажера своей бывшей супруги. Мужчину объявили в розыск, за информацию о его местонахождении даже объявили награду. Но вечером 6 мая сотрудники астраханского УМВД сами нашли преступника. Теперь он точно отправится в колонию за убийство.

А случилась эта трагедия, напомним, еще 1 мая. В тот день 40-летний житель Ленинского района заявился в дом к своей бывшей жене и застал там ее с новым женихом. От ревности у мужчины помутнел рассудок: в порыве гнева он набросился на гостя с кулаками. Бил пока тот не потерял сознание. Когда понял, что убил, завернул тело и отнес его на берег реки Прямая Болда, где впоследствии и сбросил труп в воду. После чего сбежал.

О том, что произошло, в полицию сообщила бывшая супруга убийцы. Тело ее несбывшегося жениха до сих пор ищут водолазы.

- Подозреваемый в убийстве задержан. Он уже во всем признался. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения, - уточняют «КП-Волгоград» в СУ СК по Астраханской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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