2019-05-06T15:33:55+03:00
Происшествия

В Астрахани полицейские обещают вознаграждение за информацию об убийце-ревнивце

Мужчина до смерти забил ухажера своей бывшей жены
Екатерина МАЛИНИНА
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Мужчина скрывается от полиции уже четвертый день.Мужчина скрывается от полиции уже четвертый день.Фото: УМВД по Астраханской области
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ЧП произошло 1 мая в Астрахани. 42-летний мужчина решил проведать свою бывшую супругу. Пара то сходилась, то расходилась, но окончательно рассталась полгода назад. Дома у экс-жены он застал другого мужчину. Соперник уже второй месяц ухаживал за новой знакомой.

Гостю увиденное не понравилось, он затеял ссору, во время которой стал избивать соперника. Его не остановили ни крики жены, ни мольбы умирающей жертвы. Он остановился только тогда, когда мужчина перестал дышать. Затем он вместе с родственником, который под угрозой жизни вынужден был помочь, вынес тело на улицу, сбросил в реку Прямая Болда. Как только убийца сбежал, невольный соучастник сообщил в полицию.

Ни тело, ни подозреваемого пока не нашли. УМВД по Астраханской области и СУ СК по Астраханской области просят содействия в поиске. Силовики обещают денежное вознаграждение за достоверную информацию о местонахождении Германа Владимировича Артамонова. Следователи обещают оставить имя информатора в тайне. Телефоны для связи: +7 (8512) 40-01-16, 51-03-00, 51-03-42 либо 102.

ИСТОЧНИК KP.RU

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