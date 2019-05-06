Диагностику и дозаправку кондиционера автомобиля волгоградцам сделают за 500 рублей

СЕГОДНЯ 12:08 2019-05-06T19:10:25+03:00

Только в дни проведения акции с 30 апреля по 12 мая 2019 года

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Уважаемые клиенты!

Сегодня, когда буквально все автомобили оборудованы системой автокондиционирования, очень важно, чтобы эта система работала эффективно. Нормализуя температуру в салоне и выполняя очистку воздуха, кондиционеры способствуют комфорту вождения, а, значит, и безопасности. Данное обслуживание необходимо проводить ежегодно, рекомендованное время проведения-весна, перед его активной эксплуатацией. Только на майские праздники в сертифицированном сервисном центре А.С.-Авто обслуживание кондиционера по специальной цене - 500 рублей!

В услугу входит:

- Диагностика кондиционера перед заправкой,

- Откачка старого фреона,

- Заправка фреоном.

Диагностика и заправка кондиционера автомобилей в нашем сертифицированном сервисном центре в Волгограде - это гарант профессионализма и отличного сервиса.

Ждем Вас ежедневно с 08:30-20:30 в сервисном центре А.С.-Авто по адресу г. Волгоград, ул. шоссе Авиаторов,11.

Обслуживание автомобилей производится по предварительной записи по телефону: 8 (8442) 265 436.

Скидки по акции не суммируются со скидками, действующими по дисконтной программе и другими акционными предложениями, действующими в сервисном центре А.С.-Авто.

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ИСТОЧНИК KP.RU