Диагностику и дозаправку кондиционера автомобиля волгоградцам сделают за 500 рублей
Уважаемые клиенты!
Сегодня, когда буквально все автомобили оборудованы системой автокондиционирования, очень важно, чтобы эта система работала эффективно. Нормализуя температуру в салоне и выполняя очистку воздуха, кондиционеры способствуют комфорту вождения, а, значит, и безопасности. Данное обслуживание необходимо проводить ежегодно, рекомендованное время проведения-весна, перед его активной эксплуатацией. Только на майские праздники в сертифицированном сервисном центре А.С.-Авто обслуживание кондиционера по специальной цене - 500 рублей!
В услугу входит:
- Диагностика кондиционера перед заправкой,
- Откачка старого фреона,
- Заправка фреоном.
Диагностика и заправка кондиционера автомобилей в нашем сертифицированном сервисном центре в Волгограде - это гарант профессионализма и отличного сервиса.
Ждем Вас ежедневно с 08:30-20:30 в сервисном центре А.С.-Авто по адресу г. Волгоград, ул. шоссе Авиаторов,11.
Обслуживание автомобилей производится по предварительной записи по телефону: 8 (8442) 265 436.
Скидки по акции не суммируются со скидками, действующими по дисконтной программе и другими акционными предложениями, действующими в сервисном центре А.С.-Авто.
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ИСТОЧНИК KP.RU