2019-05-06T14:57:52+03:00
Происшествия

В Астрахани подростки поставили школьника на колени, избили и сняли это на видео

Полиция проводит проверку по данному факту и ищет хулиганов
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото - скрин с видео драки.Фото - скрин с видео драки.
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Бурю эмоций всколыхнуло очередное видео драки, которое опубликовали в астраханском паблике "Подслушано Астрахань". Действие происходит где-то в гаражах и явно во внеурочное время. Казалось бы, ну что криминального - дерутся подростки (все через это проходили). Но задел за живое скорее не сам факт драки, а то, что пока одни школьники лупят своего друга-однолетку, другие снимают происходящее на камеру, а потом выкладывают это в сеть. Более того, астраханские мальчишки не просто бьют такого же подростка, они ставят его на колени и заставляют на камеру извиняться за грубость и брань, которую он посмел направить в адрес матери одного из обидчиков. Собственно, за это его и проучили.

Правда, даже после извинений, которые публично принес школьник, драка не закончилась. Его изрядно попинали, и угомонились лишь тогда, когда мальчишка ударился головой о металлическую дверь гаража.

В Астрахани школьники поставили подростка на колени и избили.

В ГУ МВД по Астраханской области уже организовали проверку по данному факту.

- Сейчас устанавливаем личности несовершеннолетних участников конфликта, а также место, где произошла драка, - уточняют «КП-Волгоград» в пресс-службе ведомства.

Напомним, это уже второй случай избиения подростка в Астрахани за последний месяц. Буквально в середине апреля в соцсетях появилось видео, как 14-летняя девочка избивает свою одноклассницу. При этом остальные подростки (в том числе и мальчишки) стояли рядом и подстрекали бить сильнее. Полиция уже наказала виновных.

- Двух участниц того инцидента поставили на учет в полицию. Также теперь на особом учете два школьника: один, который снимал это на видео и тот, кто подстрекал к совершению противоправных действий, - сообщают в ГУ МВД по Астраханской области. - Их родители также привлечены к ответственности за ненадлежащее исполнениет обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Ещё несколько детей, наблюдавших за происходящим и бездействовавших, поставлены на внутришкольный учёт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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