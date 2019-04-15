Астраханские школьники избили одноклассницу, сняли драку на видео и выложили в сеть

В одном из астраханских пабликов появилось видео: девочка-подросток избивает свою одногодку. Бьет жестоко, повалив соперницу на землю и сев ей на грудь, она колотит девчонку кулаками по лицу. Избитая школьница уже едва сопротивляется, пытаясь закрыться руками от вновь и вновь летящих в нее ударов. За этой бойней наблюдают еще несколько подростков. Не просто наблюдают, а еще и подначивают.

«Вмажь ей! Да, еще!» - ухмыляясь подсказывают наблюдатели.

Школьница хватает обессилевшую девчонку за волосы и бьет головой о землю. Еще и еще раз, сдабривая свою злость отборной нецензурной бранью.

«Поднимай! Бей ей в лицо, смотри, она открылась!» - «смакуют» мальчишки-подростки, стоящие в шаге от дерущихся.

Уходя, она напоследок бьет лежащую на земле девочку ногой в живот.

«Боже, кто этих чудовищ воспитал!», «Детишки, что ж вы делаете?!», «По этим деткам уже колония плачет. А пацаны фу, какие гнилые, стоят и наблюдают. Позор родителям, кто взрастил этих животных», «Как же стыдно за такое подрастающее поколение», «Это не дети, это звери» - это лишь часть «приличных» комментариев и эпитетов, которые оставляют пользователи сети под этим видео.

Естественно, этот инцидент не остался без внимания полиции. Правоохранители уже организовали проверку по данному факту. Как удалось выяснить, произошло это все еще 11 апреля в одном из районов города Ахтубинск Астраханской области. Обеим участникам драки по 14 лет. «Наблюдателям» столько же. Все они ученики одной школы. Конфликт между девчонками вспыхнул еще во время уроков. После занятий решили устроить «разборки». Причем дрались они прямо неподалеку от школы.

- У пострадавшей девочки медики диагностировали черепно-мозговую травму. Она сейчас проходит лечение в больнице, но состояние не тяжелое. Известно, что позже к медикам за снятием побоев обратилась и та школьница, что избивала свою одноклассницу. Говорит мол, потерпевшая распространяла недостоверные слухи, за что и вот так поплатилась. После того, как конфликт вышел за пределы микрорайона, семьи решили пойти на перемирие и на данный момент заявили, что претензий друг к другу не имеют. Тем не менее, завтра состоится заседание комитета по делам несовершеннолетних, на котором будет дана правовая оценка действиям школьниц, - поясняют «Комсомолке» в ГУ МВД по Астраханской области.

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