2019-05-05T11:32:02+03:00
Общество

630 праздничных флагов и плакатов: Волгоград украшают к 9 мая

В городе-герое пройдет 120 мероприятий
Юлия Данильченко
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Места размещения власти города-героя обсудили с ветеранами и молодежными организациями.Места размещения власти города-героя обсудили с ветеранами и молодежными организациями.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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В ближайшие дни 630 праздничных флагов, баннеров и плакатов украсят улицы Волгограда в преддверии празднования 9 мая. Традиционные атрибуты появятся на Аллее Героев, площади имени Ленина, Самарском разъезде, улицах Гагарина и Комсомольской и других. Места размещения власти города-героя обсудили с ветеранами и молодежными организациями.

- Одним из основных элементов праздничного оформления станут 340 флаговых конструкций. Флаги изготовлены из специального износостойкого материала, поэтому будут украшать город во время и других праздничных мероприятий. Центральные дороги украсят около 100 баннеров, а остановочные павильоны - более 190 плакатов с праздничными посланиями, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе мэрии.

Напомним, в Волгограде пройдет более 120 праздничных мероприятий. С полной программой можно познакомиться в статье «9 мая 2019 в Волгограде: полная программа праздника».

ИСТОЧНИК KP.RU

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