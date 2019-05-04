2019-05-04T11:21:02+03:00
Общество

Приехали: на новом мосту через Мечетку в Городище делают ямочный ремонт после дождей

Путепровод открыли буквально четыре дня назад, но он не выдержал волгоградских ливней
Юлия Данильченко
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Прошло всего 4 дня и уже ремонт. Фото: Алексей Ульянов.Прошло всего 4 дня и уже ремонт. Фото: Алексей Ульянов.
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30 апреля помпезно пустили движение по отремонтированному мосту через Мечетку в Городище. А уже 4 мая дорожники тут латают ямы. Волгоградские ливни оголили халтуру подрядчика: верхний слой местами раскрошился, да так, что пришлось его полностью снимать. Сейчас на месте отфрезеровали приличный участок, который сразу же заменят, а незначительные ямки заливают жидким асфальтом.

Напомним, история ремонта этого моста тянется с 2017 года. Износ путепровода перевалил за 70%, движение перекрыли на долгих полтора года. Все это время автомобилистам приходилось пользоваться объездными дорогами, а сам мост активно ремонтировали. Цена вопроса составила 30 миллионов рублей. И вот в конце апреля здесь торжественно перерезали красную ленточку, пустили ретроавтомобиль, но радость была недолгой.

Фот так помпезно открывали новый мост. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Фот так помпезно открывали новый мост.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Фото: Екатерина СИМОХИНА

Стандартная гарантия длится четыре года. Остается надеяться, что «недостатки» устранят раз и на много лет вперед.

ИСТОЧНИК KP.RU

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