Французский музыкант Alvarez мечтает спеть волгоградцам о Сталинграде

СЕГОДНЯ 10:09 2019-05-04T10:09:12+03:00

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Известный французский музыкант Frédéric Alvarez рассказал «Комсомолке» о планах дать концерт в Волгограде в 2020 году. Главной песней его программы станет, конечно же, новый сингл «Сталинград» (Stalingrad), на который артист снял клип, когда гостил в городе-герое во время ЧМ-2018. Кстати, супруга звезды – волгоградка Мария Овчинникова.

- Я родом из Волгограда, но уже 15 лет живу во Франции. Я режиссёр, снимаю кино и преподаю киноведение в университете. Во Франции я познакомилась с мужем, композитором и музыкантом Фредериком, - рассказала «КП-Волгоград» Мария. - Как только он приехал впервые в Волгоград, был поражен энергетикой города и его жителей. Мы очень счастливы, что вам понравилась песня и клип, который я сняла этим летом на 8-миллиметровую плёнку.

Кстати, Alvarez пишет музыку для французских фильмов, в том числе и документальных. Раньше он выступал с группой Dirty Lips, но в 2018 году решил начать сольную карьеру. И одна из первых песен посвящена именно Волгограду. Это одна из лучших композиций, не скрывает певец.

ИСТОЧНИК KP.RU