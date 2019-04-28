Французский певец Alvarez снял клип о Сталинграде

Французский певец Федерико Альварес (Frédéric Alvarez) побывал в Волгограде во время Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Город-герой покорил его творческую натуру и он написал трогательную песню о Сталинграде. И даже больше: находясь в городе-герое снял клип.

- Песня о великом городе Волгограде в России, чье прежнее имя было Сталинград, где состоялась самая важная битва во Второй мировой войне, - пишет Альварес на своей страничке Facebook.

«Сталинград» (Stalingrad) вошел в дебютный альбом музыканта и стал его третьим синглом. Официально он выйдет в июне 2019 года. Видео снимала волгоградка Мария Овчинникова, которая сейчас живет в Париже и является директором певца.

Alvarez - Stalingrad.Песня французского певца о Сталинграде

Клип черно-белый, но легкая, мелодичная музыка делает его насыщенным и, как поет сам певец «город полон цвета». Визит в Волгоград оставил много впечатлений в сердце музыканта. Он очень проникся городом-героем. В его видении «Родина-мать сияет над своими детьми», а «время здесь навсегда остановилось». Любовь – именно она помогла сталинградцам выгрызть победу. Он поет о единстве и смелости солдат, о том, что «все будут вместе, как настоящие герои».

В своей песне Альварес подчеркивает, что сердца волгоградцев так же широки, как Волга. Объехав весь город, побывав за рекой, насладившись летними пейзажами Альварес называет землю «священной, плодородной и теплой». В конце видео становится ярким: площадь Ленина, новый стадион, рынок, Паруса – все пестрит, все оживает. Эта работа оставляет немного грустные, но приятные впечатления.