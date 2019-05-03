2019-05-03T16:12:15+03:00
Общество

Успели: в Волгу пришла большая вода, нерест воблы в Астрахани спасен

Хотя воды гораздо меньше, чем в прошлом году
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото Волжско-Каспийского филиала ФГБНУ "ВНИРО" ("КаспНИРХ").Фото Волжско-Каспийского филиала ФГБНУ "ВНИРО" ("КаспНИРХ").
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После обильных снегопадов минувшей зимой, в Волгоградской и Астраханской областях ждали большое половодье. Но снег ушел в землю, и вобла, которая зашла на нерест в Волгу, едва не погибла от маловодья. Видео со стаями рыбы, готовой выплеснуться на берег, чтобы отнереститься, задело буквально за живое. В экстренном порядке было принято решение начать сброс воды на Волжской ГЭС раньше запланированного срока. И с 21 апреля большая вода пошла в Волгу. Успели. Как сообщили в Волжско-Каспийском филиале ФГБНУ "ВНИРО" ("КаспНИРХ"), вода постепенно залила половья в дельте Волги. Да и температура воды поднялась до нерестовых значений.

- Задержка начала обводнения нерестилищ составляет двое суток. Активно нерестится вобла, карась, густера, синец, окунь, щука. На наиболее прогретых участках нерестилищ идет нерест леща и сазана. На мелководьях отмечен массовый выклев личинок карася, - успокаивают специалисты.

Хотя и не отрицают, что воды в этом году все равно гораздо меньше, чем в 2018-м. Так, к 30 апреля уровень воды находился на отметке 332 сантиметров, что ниже прошлогодней отметки на эту дату почти на два метра. Но рыбалка все равно отменная.

ИСТОЧНИК KP.RU

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