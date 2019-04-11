Рыбалка в Астраханской области: когда пойдет вобла и сколько можно поймать рыбы в сутки

ЗА ТРОФЕЕМ - В ВЕРХОВЬЯ ВОЛГИ

Астраханская область славится своей рыбалкой. Сюда приезжают из Москвы, из Воронежа, из Питера и других городов и регионов страны. Чаще остальных наведываются соседи-волгоградцы. Здесь можно поймать трофейный экземпляр или запастись уникальной астраханской воблой. Без улова редко, кто уезжает. Да и природа здесь удивительная по своей красоте.

Тот, кто собирается на рыбалку сейчас, готовьте снасти на хищника. Щука, судак, окунь, жерех. Часть рыбаков отправляется за ними в низовья дельты Волги или на раскаты (авандельта). Традиционно ловят их на водных объектах Главного, Кировского, Гандуринского банков западной части дельты, находящиеся в пределах Лиманского, Камызякского и Икрянинского районов, а также на акваториях Белинского, Иголкинского, Обжоровского и других банков восточной части дельты, относящиеся к Володарскому району Астраханской области. Ловят в это время и сомов.

Многие предпочитают междуречье Волги и Ахтубы: от города Ахтубинска до истоков реки Бузан: это Харабалинский, Енотаевский, Черноярский районы, частично Красноярский и Наримановский районы. Здесь хищник покрупнее, так что едут сюда за трофейной рыбалкой. Очень распространен троллинг на малых скоростях с использованием воблеров. Так можно поймать судака, жереха, окуня.

Но вернуться с судаком или большой щукой можно до начала нерестового хода рыб, когда массово идет на нерест вобла, лещ, густера, синец, карась. Так что хищнику при таком обилие еды ваша блесна или воблер совсем не интересны.

ВОБЛА – ВСЕМУ ГОЛОВА

Вобла начинает подниматься со взморья и заходить в реки, когда температура воды в Волге приближается к шести градусам (сейчас около пяти). Из предустьевого волжского пространства она мигрирует в сторону Астрахани. А когда вода теплеет до 8 градусов, вобла начинает нереститься.

- Нерест ее проходит на временно заливаемых нерестилищах (полоях), откладывая икру на прошлогоднюю или свежую растительность. Если нерестилища к этому времени не будут залиты (это зависит от режима сброса воды с плотин Волжско-Камского каскада ГЭС), она сбрасывает икру прямо на водотоках. При этом эффективность нереста снижается, что негативно влияет на популяцию рыбы. Ловить ее можно на всех водотоках низовий дельты. Первые косяки воблы уже пошли, но пока их маловато, - рассказал «КП-Волгоград» старший научный сотрудник Волжско-Каспийского филиала ФГБНУ «ВНИРО» Виталий Барабанов.

Воблы за сутки можно поймать не больше пяти килограммов. Фото: КаспНИРХ

Ожидается, что к 20 апреля можно будет уже уйти с хорошим уловом. Кстати, в эту же дату в Астрахани проводится ежегодный Фестиваль воблы. К майским праздникам рыба расходится по полоям и на основных водотоках дельты ее становится меньше.

Когда лов воблы проходит, ее место занимает сельдь-черноспинка. На нее нет размерных ограничений, но есть суточная норма вылова – не более 5 килограммов, как и на воблу. Обычно ее ловят на донную удочку с амортизатором (резинка). Селедка любит основные русла рек с сильным течением, лучше ловить ее с высоких берегов на глубоких участках.

Кстати, ездят в Астрахань и дикарями и на турбазы. Первое – намного дешевле и романтичней. Но результат никто не гарантирует. На турбазах сутки обойдутся от 3 тысяч рублей и выше, намного выше. Но там можно нанять опытного егеря, который покажет лучшие места, а после рыбалки помыться в баньке.

Во время хода воблы берега "усыпаны" рыбаками. Фото: КаспНИРХ

ЗАПРЕТЫ

Но не думайте, что приехав на рыбалку в Астраханскую область, вы можете ловить, где угодно и когда угодно. На территории региона действуют ограничения и по времени и по местам лова.

Особый круглогодичный запрет для обеспечения сохранения рыбных запасов действует на волжское предустьевое пространство, нерестилища, зимовальные ямы. Последние чаще всего обозначены аншлагами. А вот для того, чтобы узнать точное расположение нерестилищ, нужно залезть в Правила рыболовства. Под запретом два десятка мест, где нерестится осетр – они находятся по основным руслам Волги Ахтубы. Нерестилища полупроходных и речных рыб – воблы, леща, сазана и прочих – это временно заливаемые в половодный период территории. Так что лучше обходить их стороной и держатся основных русел.

С 16 мая по 20 июня действует «нерестовый» запрет. В это время рыбалка в основном запрещена. Но есть места, куда можно отправиться половить с удочкой, донкой, спиннингом – это водные объекты в границах поселков, сел, деревень, городов.

Специально рыбопромысловые участки. Это обычно арендуемые бизнесом территории, где вы за установленную плату можете наловить и на уху и на засолку. Но рыбачить на них можно только в этом году. С 1 января по закону они упраздняются.

Круглый год под запретом осетровые виды рыб, кутум, белорыбица, рыбец, усачи, налим, бадяга.

Не забывайте и про водоохранные зоны. Ставить машину близко к реке – запрещено. Расстояние зависит от размера и значения реки. На мелких реках авто можно ставить за пределами 50 метров от берега, на крупных за 200 метров.

Запрет начинает действовать с 16 мая. Фото: Виктор Анисимов

ВОБЛЫ – НЕ БОЛЬШЕ 5 КИЛО В СУТКИ

Отдельно стоит сказать про суточные нормы вылова. Хотя и Волгоградская и Астраханская области относятся к одному Волго-Каспийскому бассейну, нормы вылова в регионах отличаются. Они прописаны в обновленных правилах рыболовства. Их подробней можно посмотреть на сайте Волго-Каспийского территориального управления Федерального агентства по рыболовству

За сутки можно поймать:

- Вобла, плотва, лещ, густера, сазан, судак, берш, щука, линь, чехонь, сельдь-черноспинка – не более 5 килограммов каждого вида;

- Жерех, толстолобик, амур, красноперка, карась, окунь, синец - не более 10 килограммов каждого вида;

- Сом – 1 экземпляр, раков не более 50 штук.

Общий вес всей добычи не должен превышать 10 килограммов в сутки. Например, пять кило жереха и пять кило воблы можно, но три кило жереха и шесть кило воблы – уже нельзя. За перевес – штраф. Причем изымается при этом весь улов. Но за три дня вы можете поймать уже до 30 килограммов рыбы (и опять не более 15 килограммов воблы или судака). Но если вам повезло и вы вытащили щуку на 17 кило, то в этот день для вас рыбалка закрыта.

Штраф за нарушение правил рыболовства, в том числе за превышение суточных норма вылова – от двух до пяти тысяч рублей. Кроме этого, с нарушителя взыщут ущерб природе. Причем в запретный период сумма ущерба удваивается. Например, один судачок (вне зависимости от размера), пойманный на запретной территории, обойдется браконьеру в 6610 рублей. Кстати, рыбоохрана может конфисковать не только улов, но и лодку.

Проверяют суточные нормы вылова только возле рек. Если вы выехали с места рыбалки, то штрафовать за них вас никто не вправе. Проверять на дороге могут полицейские. Они смотрят, как добыта рыба (сетками, баграми), объемы. Если вы везете 100 килограммов сазанов, судаков и щук, то у правоохранительных органов могут возникнуть к вам вопросы.

Можно попасть и под уголовное наказание. И тогда штраф измеряется сотнями тысяч, а все может закончиться и обязательными работами и даже реальным сроком до 2 лет. Статью возбуждают за крупный ущерб (более 100 тысяч рублей), за добычу запрещенными орудиями лова и лов варварскими методами с уничтожением водных биологических ресурсов, за рыбалку в нерестилищах и миграционных путях к ним.

ПОЧЕМ «ЛИШНЯЯ» РЫБКА?

Белуга – 206625 рублей;

Русский осетр - 138024 рубля;

Белорыбица – 11148 рублей;

Стерлядь – 4572 рубля;

Угорь речной - 3452 рубля;

Судак- 3305 рублей;

Жерех, сазан, карп, щука, белый амур, толстолобик, сом – 925 рублей;

Сельд-черноспинка – 685 рублей;

Налим, берш, чехонь, линь, язь, тарань ,вобла, лещ, густера, синец – 500 рублей;

Окунь, карась, голавль, подуст, плотва – 250 рублей;

Раки – 115 рублей.

"Карандаши" под запретом.

ВАЖНО

На что можно ловить

Поплавочная удочка, донная удочка, донная удочка с амортизатором на одинарные крючки, блесны, воблеры, мушки, раколовки (не более трех штук на человека). Можно ловить на дорожку, на троллинг (не более 2 приманок на одно судно). Допускается ловля на квок, кораблик, жерлицы. Спиннинг должен быть с одной приманкой (одинарный, двойной, тройной крючок). Двойники и тройники можно использовать только при рыбалке на спиннинг или жерлицей. И очень важно запомнить, общее количество крючков не должен быть более пяти.