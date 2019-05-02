6 мая в Волжском перекроют дороги

СЕГОДНЯ 12:53 2019-05-02T12:53:33+03:00

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К празднованию Дня победы готовятся не только в городе-герое Волгограде, но и в соседнем Волжском, где 9 мая также пройдет парад. Из-за репетиции парада 6 мая 2019 года с 10.30 до 12.00 перекроют дорогу на проспекте Ленина в границах от площади Свердлова до улицы Молодогвардейцев. Заранее планировать передвижения по Волжскому придется не только автомобилистам, но и пешеходам - из-за перекрытия дорог изменят маршруты городские автобусы.

Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации Волсжкого, конечные маршруток №159 и №114 перенесут к медколледжу. Автобусы № 1, 2, 2у, 5 и 14 будут объезжать закрытый участок через улицу Карбышева и СЭС.

Автобусы от железнодорожного вокзала и от площади Строителей пойдут до площади Свердлова, затем по улице Свердлова через СЭС и улицу Карбышева, и далее по стандартному маршруту.

В направлении старой части города пригородные маршруты из Средней Ахтубы пустят по улицам Александрова, Карбышева до площади Свердлова и далее по маршруту.

Полная схема перекрытия дорог на майские праздники в Волгограде.

ИСТОЧНИК KP.RU