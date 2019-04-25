2019-04-25T16:09:18+03:00
Общество

Сына Гасана Набиева могут лишить полномочий председателя райсуда из-за двойного гражданства

Квалификационная коллегия судей рассмотрит вопрос 26 апреля
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Председателем районного суда Набиев Рашад Гасан оглы стал в 2013 году. Фото: Клетский районный судПредседателем районного суда Набиев Рашад Гасан оглы стал в 2013 году. Фото: Клетский районный суд
Изменить размер текста:

Волгоградский уже экс-депутат Гасан Набиев прославился на всю страну своим высказыванием о пенсионерах. Он назвал всех получающих маленькую пенсию тунеядцами и алкашами. Теперь свою долю славы может получить и его сын - Набиев Рашад Гасан оглы.

С 2013 года мужчина работает председателем Клетского районного суда. Но своей должности может лишиться. И.о. председателя областного суда составил представление о досрочном прекращении полномочий из-за нарушения подпункта 6, пункта 1 статьи 13 закона «О статусе судей в РФ». В нем прописывается, что у судьи должно быть только российское гражданство. А у Рашада Набиева, уроженца Азербайджана, двойное.

Обнаружилось ли это только после скандала с его отцом и повышенным вниманием к его сыну или второе гражданство он приобрел недавно – неизвестно. Ни Клетский районный суд, ни квалификационная коллегия судей ситуацию пока не комментируют. Решение коллегии станет известно в пятницу после обеда.

Известно, что Набиев Рашад Гасан оглы окончил юридический факультет Волгоградского государственного университета. Работал судьей Краснооктябрьского районного суда, в 2013 году его назначили в Клетский район.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
С 26 апреля начнут ходить кораблики Красноармейск - Вязовая Грива
В Астрахани будут судить безумного жениха, нанесшего 24 ножевых удара девушке
Бандиту, ограбившему ювелирный магазин в Камышине, дали 12 лет колонии
С 1 мая в Волгограде откроется 71-й сезон работы детской железной дороги
Волгоградцы смогут купить билеты на матч Ротор-СКА-Хабаровск в ж/д кассах
Волгоградский судостроительный завод продали в 7 раз дешевле первоначальной цены
«Красный Октябрь» продолжит работать без сухой газоочистки еще неопределенное время
Банда из Волгограда продала сотни литров икры почти на 50 миллионов рублей
Волгоградцев, сдавших квартиру в аренду на ЧМ-2018, просят заплатить налоги
Камышанин не мог попасть домой и обещал взорвать многоэтажку
В Волгограде приставы списали деньги со счета лежачего пенсионера по поддельному судебному решению
Пара из Волгограда жестко убила и сожгла пожилую нянечку
В Астрахани должник отправил в нокаут судебного пристава-женщину
Лесники высадили в волгоградскую землю четыре миллиона сеянцев
Получать электронные квитанции за электроэнергию стало еще проще
Под Волгоградом теща ранила ножом обидчика дочери и выгнала на улицу
Из-за пожара в больнице № 3 эвакуировали пациентов и персонал
Под Волгоградом в столкновении иномарок погибла автоледи