Сына Гасана Набиева могут лишить полномочий председателя райсуда из-за двойного гражданства

СЕГОДНЯ 16:04 2019-04-25T16:09:18+03:00

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Волгоградский уже экс-депутат Гасан Набиев прославился на всю страну своим высказыванием о пенсионерах. Он назвал всех получающих маленькую пенсию тунеядцами и алкашами. Теперь свою долю славы может получить и его сын - Набиев Рашад Гасан оглы.

С 2013 года мужчина работает председателем Клетского районного суда. Но своей должности может лишиться. И.о. председателя областного суда составил представление о досрочном прекращении полномочий из-за нарушения подпункта 6, пункта 1 статьи 13 закона «О статусе судей в РФ». В нем прописывается, что у судьи должно быть только российское гражданство. А у Рашада Набиева, уроженца Азербайджана, двойное.

Обнаружилось ли это только после скандала с его отцом и повышенным вниманием к его сыну или второе гражданство он приобрел недавно – неизвестно. Ни Клетский районный суд, ни квалификационная коллегия судей ситуацию пока не комментируют. Решение коллегии станет известно в пятницу после обеда.

Известно, что Набиев Рашад Гасан оглы окончил юридический факультет Волгоградского государственного университета. Работал судьей Краснооктябрьского районного суда, в 2013 году его назначили в Клетский район.

ИСТОЧНИК KP.RU