Получать электронные квитанции за электроэнергию стало еще проще

СЕГОДНЯ 10:13 2019-04-25T10:41:49+03:00

ПАО «Волгоградэнергосбыт» сообщает, что для удобства своих абонентов – физических лиц на сайте компании реализована ещё одна возможность по подписке на электронную квитанцию, уже без регистрации в Личном кабинете

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Гарантирующий поставщик электроэнергии делает все возможное, чтобы упростить взаимодействие потребителей со сбытовой компанией и предоставить весь спектр услуг посредством удаленных сервисов.

Подписаться на бесплатную услугу по доставке электронной квитанции без регистрации в Личном кабинете можно легко и просто. Для этого необходимо на главной странице сайта выбрать опцию «Подписаться на электронную квитанцию» и следовать дальнейшим инструкциям по подключению электронного платежного документа.

В правом нижнем углу сайта можно подписаться на электронную квитанцию.

По всем возникающим вопросам в процессе оформления подписки на электронную квитанцию волгоградцы могут обращаться в подразделения энергосбытовой компании; в чат Контакт-центра на сайте, задать вопрос по форме обратной связи в Личном кабинете, а также по телефону «Горячей линии»: 13-99. Абоненты Волгоградской области (стационарные телефоны) могут обратиться по номеру 8-844–13-99, мобильные абоненты Волгограда и региона по номеру 96-07-03.

Кстати, уже более чем 41 тысяча абонентов ПАО «Волгоградэнергосбыт», получающих коммунальную услугу электроснабжения, оценили преимущества нового способа доставки квитанции. Ведь они очевидны: электронная квитанция всегда под рукой - в компьютере или в мобильном приложении на смартфоне, не занимает места, в отличие от бумажной. Не теряется, её всегда можно распечатать из электронной почты или Личного кабинета на сайте компании. А поступает она на эти сервисы уже 1-го числа месяца, следующего за расчетным. Кроме того, электронную квитанцию можно оплатить банковской картой, не выходя из Личного кабинета.

ИСТОЧНИК KP.RU