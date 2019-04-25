Под Волгоградом в столкновении иномарок погибла автоледи

СЕГОДНЯ 09:44 2019-04-25T09:44:28+03:00

Женщину довезли до больницы, но она не выжила

Изменить размер текста: A A

За минувшие сутки в Волгоградской области случилось четыре аварии, унесшие жизни двух человек. 25-летний мотоциклист погиб под фурой в Дзержинском районе Волгограда на Шоссе Авиаторов. А в Октябрьском районе скончалась 36-летняя женщина за рулем «Хендэ Грета».

Как установили инспекторы ГИБДД, она ехала по дороге «Волгоград-Котельниково». На 123-ем километре трассы автоледи не справилась с управлением и на полной скорости врезалась в «Митцубиси», в котором находился 48-летний мужчина. Удар был сильный, три человека получили травмы.

- В результате ДТП водитель автомашины «Хендэ Грета» от полученных ран скончалась в больнице, ее 29-летняя пассажирка госпитализирована, водителю автомобиля «Митцубиси» на месте была оказана медицинская помощь, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

По факту аварии проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU