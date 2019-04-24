2019-04-24T22:10:31+03:00
Происшествия

В Волгограде байкер на скорости врезался в фуру

Смертельное ДТП произошло в Дзержинском районе
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото Романа Суслина из группы Жесть Волгограда.Фото Романа Суслина из группы Жесть Волгограда.
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Жуткие кадры смертельной аварии, которая произошла вечером 24 апреля в Дзержинском районе Волгограда, выложили в сеть очевидцы. На шоссе Авиаторов в районе поселка Гумрак погиб мотоциклист. Его буквально размазало по асфальту. Шансов выжить почти не было. Прибывшие на место ДТП медики лишь констатировали смерть молодого человека.

По словам свидетелей этой страшной аварии, мотоциклист ехал на достаточно высокой скорости. А фура пошла на обгон. Говорят, байкер заметил грузовик только в последний момент, но затормозить уже не успел. Удар был такой силы, что байк с водителем отбросило на несколько метров.

В том, что именно случилось и кто виноват в этом смертельном ДТП, установят следователи. на месте работают сотрудники ГИБДД.

«Эти мотоциклисты гоняют так, будто у них девять жизней!», «Очень жалль человека. Кого-то не дождались сегодня…», - волгоградцы сочувствуют горю близких, но в то же время большинство считают, что мотоциклисты сами не берегут себя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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