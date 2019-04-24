1 мая волгоградцы выйдут на демонстрацию «За справедливую экономику»

СЕГОДНЯ 10:29 2019-04-24T10:30:56+03:00

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Праздник весны и труда 1 Мая кто-то из волгоградцев предпочтет встретить на даче, а кто-то начнет день с традиционной Первомайской демонстрации. В 2019 году двадцать тысяч горожан присоединятся к шествию под девизом «За справедливую экономику в интересах человека труда!». В 9.30 колонны пройдут по проспекту Ленина от площади Ленина до площади Павших Борцов, где в 10.30 начнется митинг-концерт. Автомобилям на время шествия придется освободить дорогу демонстрантам.

По словам председателя облсовпрофа Татьяны Гензе, жители Царицына – Сталинграда – Волгограда отметят Первомай демонстрацией уже в 102-й раз. В колоннах теперь шагают не 50 человек, а 20 тысяч. Пронесут транспаранты с единым лозунгом ФНПР, чтобы продемонстрировать свое единство и стремление изменить жизнь к лучшему, и тысячи жителей в других городах и райцентрах области.

Пройдет в Волгограде 1 мая в 13.00 и альтернативное шествие – Монстрация. Место пока уточняется. Но молодежь уже готовит яркие наряды, абсурдные лозунги и транспаранты для самовыражения.

А в Волжском 1 мая 2019 пройдет детский парад со слонами и фестиваль шашлыка.

ИСТОЧНИК KP.RU