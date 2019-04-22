2019-04-22T11:09:10+03:00
Общество

График сброса на Волжской ГЭС в 2019 году: воды будет мало

Максимальный расход воды в мае обещают в районе 25 тысяч кубометров в секунду
Екатерина МАЛИНИНА
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Пойму зальет не полностью.Пойму зальет не полностью.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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Весна в Волгоградской области – самое чудесное время года. Травка зеленеет, солнышко блестит. Особенно красиво в Волго-Ахтубинской пойме в разливы. Правда, в этом году большой воды ждать не стоит.

Осень выдалась сухой, запас воды очень маленький. Даже в областях, где много снега, он уходит в землю, а не в реки. Поэтому и сбрасывать по сути нечего. Так что нас ждет маловодный год. Ситуация не такая критическая как в 2006 или 2015, но максимум этого года – 25 тысяч кубометров в секунду. И дело тут даже не в каскадах ГЭС – зимой не было супер-больших сбросов. Да и паводок в основном питается не накопленной водой, и талой. А вот ее как раз и мало.

21 апреля: 7000 - 7500 куб.м/с;

22 апреля: 8000 - 8500 куб.м/с;

23апреля: 9000 - 9500 куб.м/с;

24 апреля: 10000 - 10500 куб.м/с;

25 апреля: 11000 - 11500 куб.м/с;

26 апреля: 12000 - 12500 куб.м/с;

27 апреля: 13000 - 13500 куб.м/с;

28 апреля: 15000 - 15500 куб.м/с;

29 апреля: 17000 - 17500 куб.м/с;

30 апреля: 19000 - 19500 куб.м/с;

1 мая: 21000 - 21500 куб.м/с;

2 мая: 23000 - 23500 куб.м/с;

3 мая – 7 мая: 25000±500 куб.м/с;

8 мая: 23000±500 куб.м/с;

9.05.2019 - 21000±500 куб.м/с;

10.05.2019 - 19000±500 куб.м/с.

После 10 мая Волжская ГЭС какое-то время будет держать рыбную полку. Режимы могут корректироваться в зависимости от гидрологической обстановки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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