2019-04-22T09:00:41+03:00
Недвижимость

С 23 апреля отключат горячую воду в трех районах Волгограда

График отключений горячей воды с 22 по 27 апреля 2019
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Отключения продлятся от одного до трех дней.Отключения продлятся от одного до трех дней.Фото: Евгений ЛЕВЧЕНКО
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Не успели в домах остыть батареи, как в Волгограде стартовала подготовка к следующему отопительному сезону. В жилых массивах коммунальщики проводят опрессовку систем отопления. А жильцам из-за этого придется от одного до трех дней греть воду чайниками или пользоваться бойлером. На этой неделе с 22 по 27 апреля 2019 года отключения горячей воды затронут три района Волгограда. Останутся без привычных удобств жители Ворошиловского и Краснооктябрьского районов, но самые масштабные работы запланированы в Красноармейском районе города.

Как сообщили «КП-Волгоград» в компании «Концессии теплоснабжения», в Ворошиловском районе отключат горячую воду на два дня начиная с 23 апреля 2019 в десяти домах на улицах Елисеева, Буханцева и Кузнецкой. В Краснооктябрьском в течение трех дней без горячего водоснабжения останутся жители массива выше Второй продольной на девяти улицах, включая Титова, Триумфальную, Штеменко, Поддубного. На юге Волгограда отключения горячей воды пройдут в четыре этапа. Дольше всего без удобств придется обходиться жителям бульвара Энгельса, проспекта Героев Сталинграда, улиц Пролетарской, Остравской и других.

Полный график отключений горячей воды на апрель 2019 в Волгограде

ИСТОЧНИК KP.RU

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