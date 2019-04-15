Где в Волгограде отключат горячую воду в апреле 2019

Не успели волгоградцы привыкнуть к холодным батареям, как придется привыкать еще и к отключениям горячей воды. Сразу по окончании отопительного сезона в Волгограде стартует подготовка к следующему. Уже с 16 апреля 2019 года «Концессии теплоснабжения» приступают к плановым ремонтам и гидравлическим испытаниям теплосетей. На то, чтобы проверить трубы на прочность под высоким давлением, уйдет один - три дня. А вот на время ремонта в котельных, замены оборудования и перекладки теплосетей отключения горячей воды продлятся две недели. Без горячей воды останутся апреле 2019 года жители сразу шести районов города за исключением Центрального и Советского. Самые масштабные работы запланированы в Красноармейском, Краснооктябрьском и Тракторозаводском районах.

Как поясняют коммунальщики, система теплоснабжения устроена так, что без отключений горячей воды в Волгограде, увы, не обойтись. Особенно во время плановых ремонтов. Латать и менять котлы и насосы можно только тогда, когда они не работают.

ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ В АПРЕЛЕ 2019 В ВОЛГОГРАДЕ

В указанные даты отключения горячей воды в Волгограде продлится с 00.00 до 24.00, пояснили «КП-Волгоград» в «Концессии теплоснабжения». Но если коммунальщики управятся раньше, то и водоснабжение могут возобновить досрочно.

ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН

С 16 по 18 апреля 2019

ул. Богомольца, 1, 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 16, 17, 19, 20

ул. Гороховцев, 2, 4, 4а, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 28, 30

ул. Грамши, 43, 45, 47, 49, 51

ул. Менжинского, 2, 4, 8, 10, 11, 11а, 12, 14, 15, 17, 17а, 18, 19, 19а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28

ул. Мясникова, 2, 8, 16

ул. Н. Отрады, 1, 1а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 20а, 20б, 21, 22, 24, 26, 26а, 30, 34, 36, 40, 44

ул. Н. В. Флотилии, 1, 6, 7, 7а, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 33, 37, 37а, 39

ул. Кастерина, 2, 4, 6

ул. Кропоткина, 1, 1а, 3, 5, 9,11, 13

ул. Павлова, 4, 6, 8, 10, 12, 14

КРАСНООКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

С 16 по 17 апреля 2019

ул. Депутатская, 4, 6, 9а, 11а, 15а

ул. Еременко, 142, 142а, 144, 146

ул. Пельше, 9, 11, 13, 15

ул. Таращанцев, 55, 61, 63

ул. Титова, 20а

С 23 по 25 апреля 2019

ул. Аэрофлотская, 62

ул. Бажова, 7, 9

ул. Еременко, 35

ул. Качалова, 48, 52

пр. Металлургов, 72, 74, 76, 78

ул. Поддубного, 3, 15/1, 25, 27, 29, 31

ул. Титова, 36А, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64

ул. Триумфальная, 6, 7, 8, 9, 11,13, 12, 14, 16, 18, 24, 26, 28

ул. Штеменко, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68

ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН

С 16 по 18 апреля 2019

б-р 30-летия Победы, 6, 15а, 15г, 15д, 16, 17а, 17б, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 36, 38, 40, 56, 58, 60, 60а, 64, 66, 68, 70, 72

ул. 8-й Воздушной Армии, 9, 11, 15, 15а, 19

ул. Качинцев, 108, 108а, 110, 112

ул. Московская, 5а, 6а

ул. Новодвинская, 19а, 42, 44, 50, 52, 54

ул. Симонова, 18, 20, 22, 24, 26

ВОРОШИЛОВСКИЙ РАЙОН

С 23 по 24 апреля 2019

ул. Елисеева, 5, 8, 9, 10.

ул. Буханцева, 36, 38, 42

ул. Кузнецкая, 67, 71, 73

КИРОВСКИЙ РАЙОН

С 17 по 30 апреля 2019

Военный городок, 5, 6, 7, 8, 9, 10

пер. Тепличный, 308, 309

КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН

17 апреля 2019

ул. Колесная, 84

ул. Куйбышева, 47, 47а, 49, 51, 53, 57, 59, 87

18 апреля 2019

пос. Южный, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

С 22 по 23 апреля 2019

ул. Алийская, 16, 18

ул. Героев Малой Земли, 36, 38, 40, 42, 51, 55

ул. Сидорова, 3

ул. Судостроительная, 39, 43, 45

ул. Электростальская, 11

23 апреля 2019

ул. Лазоревая, 187, 193

ул. Луговая, 142

ул. Минская, 218, 222, 226

ул. Фролова, 4

С 23 по 25 апреля 2019

б-р Энгельса, 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 23а, 25, 26, 26а, 28, 28д, 29, 29а, 31, 31а, 32, 33а, 34, 34д, 35, 35а, 36, 37

ул. Гражданская, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 34

пр. Героев Сталинграда, 21, 23, 25, 29, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 44а, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 56, 60, 62

ул. Доценко, 35а

ул. Изобильная, 4, 6, 12,14, 20, 22

ул. Остравская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20а

ул. Пролетарская, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 39, 41, 45, 47, 49, 51а, 51б, 53, 55

ул. Тельмана, 14, 19

24 апреля 2019

ул. Донченко, 70

С 29 по 30 апреля 2019

ул. Водников, 12а

ул. Черепановых, 3