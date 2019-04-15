Где в Волгограде отключат горячую воду в апреле 2019
Не успели волгоградцы привыкнуть к холодным батареям, как придется привыкать еще и к отключениям горячей воды. Сразу по окончании отопительного сезона в Волгограде стартует подготовка к следующему. Уже с 16 апреля 2019 года «Концессии теплоснабжения» приступают к плановым ремонтам и гидравлическим испытаниям теплосетей. На то, чтобы проверить трубы на прочность под высоким давлением, уйдет один - три дня. А вот на время ремонта в котельных, замены оборудования и перекладки теплосетей отключения горячей воды продлятся две недели. Без горячей воды останутся апреле 2019 года жители сразу шести районов города за исключением Центрального и Советского. Самые масштабные работы запланированы в Красноармейском, Краснооктябрьском и Тракторозаводском районах.
Как поясняют коммунальщики, система теплоснабжения устроена так, что без отключений горячей воды в Волгограде, увы, не обойтись. Особенно во время плановых ремонтов. Латать и менять котлы и насосы можно только тогда, когда они не работают.
ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ В АПРЕЛЕ 2019 В ВОЛГОГРАДЕ
В указанные даты отключения горячей воды в Волгограде продлится с 00.00 до 24.00, пояснили «КП-Волгоград» в «Концессии теплоснабжения». Но если коммунальщики управятся раньше, то и водоснабжение могут возобновить досрочно.
ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН
С 16 по 18 апреля 2019
ул. Богомольца, 1, 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 16, 17, 19, 20
ул. Гороховцев, 2, 4, 4а, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 28, 30
ул. Грамши, 43, 45, 47, 49, 51
ул. Менжинского, 2, 4, 8, 10, 11, 11а, 12, 14, 15, 17, 17а, 18, 19, 19а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
ул. Мясникова, 2, 8, 16
ул. Н. Отрады, 1, 1а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 20а, 20б, 21, 22, 24, 26, 26а, 30, 34, 36, 40, 44
ул. Н. В. Флотилии, 1, 6, 7, 7а, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 33, 37, 37а, 39
ул. Кастерина, 2, 4, 6
ул. Кропоткина, 1, 1а, 3, 5, 9,11, 13
ул. Павлова, 4, 6, 8, 10, 12, 14
КРАСНООКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН
С 16 по 17 апреля 2019
ул. Депутатская, 4, 6, 9а, 11а, 15а
ул. Еременко, 142, 142а, 144, 146
ул. Пельше, 9, 11, 13, 15
ул. Таращанцев, 55, 61, 63
ул. Титова, 20а
С 23 по 25 апреля 2019
ул. Аэрофлотская, 62
ул. Бажова, 7, 9
ул. Еременко, 35
ул. Качалова, 48, 52
пр. Металлургов, 72, 74, 76, 78
ул. Поддубного, 3, 15/1, 25, 27, 29, 31
ул. Титова, 36А, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64
ул. Триумфальная, 6, 7, 8, 9, 11,13, 12, 14, 16, 18, 24, 26, 28
ул. Штеменко, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68
ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН
С 16 по 18 апреля 2019
б-р 30-летия Победы, 6, 15а, 15г, 15д, 16, 17а, 17б, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 36, 38, 40, 56, 58, 60, 60а, 64, 66, 68, 70, 72
ул. 8-й Воздушной Армии, 9, 11, 15, 15а, 19
ул. Качинцев, 108, 108а, 110, 112
ул. Московская, 5а, 6а
ул. Новодвинская, 19а, 42, 44, 50, 52, 54
ул. Симонова, 18, 20, 22, 24, 26
ВОРОШИЛОВСКИЙ РАЙОН
С 23 по 24 апреля 2019
ул. Елисеева, 5, 8, 9, 10.
ул. Буханцева, 36, 38, 42
ул. Кузнецкая, 67, 71, 73
КИРОВСКИЙ РАЙОН
С 17 по 30 апреля 2019
Военный городок, 5, 6, 7, 8, 9, 10
пер. Тепличный, 308, 309
КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН
17 апреля 2019
ул. Колесная, 84
ул. Куйбышева, 47, 47а, 49, 51, 53, 57, 59, 87
18 апреля 2019
пос. Южный, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
С 22 по 23 апреля 2019
ул. Алийская, 16, 18
ул. Героев Малой Земли, 36, 38, 40, 42, 51, 55
ул. Сидорова, 3
ул. Судостроительная, 39, 43, 45
ул. Электростальская, 11
23 апреля 2019
ул. Лазоревая, 187, 193
ул. Луговая, 142
ул. Минская, 218, 222, 226
ул. Фролова, 4
С 23 по 25 апреля 2019
б-р Энгельса, 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 23а, 25, 26, 26а, 28, 28д, 29, 29а, 31, 31а, 32, 33а, 34, 34д, 35, 35а, 36, 37
ул. Гражданская, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 34
пр. Героев Сталинграда, 21, 23, 25, 29, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 44а, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 56, 60, 62
ул. Доценко, 35а
ул. Изобильная, 4, 6, 12,14, 20, 22
ул. Остравская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20а
ул. Пролетарская, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 39, 41, 45, 47, 49, 51а, 51б, 53, 55
ул. Тельмана, 14, 19
24 апреля 2019
ул. Донченко, 70
С 29 по 30 апреля 2019
ул. Водников, 12а
ул. Черепановых, 3
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