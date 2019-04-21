Ломал деревья и бил фонари: неизвестный дебоширил в новом парке на Мамаевом кургане

СЕГОДНЯ 16:20 2019-04-21T16:53:28+03:00

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Молодого человека, буянившего в новом парке на Мамаевом кургане, запечатлели камеры наружного наблюдения. Сначала парень пытался выдернуть недавно посаженное дерево и конструкцию, поддерживающую его. И это дебоширу удалось. Он оторвал палку, похоже она и была его целью, а потом направился разбивать уличные фонари.

С первой попытки ничего не вышло, но хулиган оказался настойчивым: он все же дотянулся до плафона и повредил его. Затем неспешной походной покинул место преступления. Правда, оглядывался.

- Это городская территория. Уход за ней осуществляет служба Центрального района. По данному факту будут разбираться правоохранительные органы, - прокомментировали КП-Волгоград в мэрии.

На поступок хулигана волгоградцы отреагировали бурно и негативно. В соцсетях высказались, что нарушителя порядка нужно посадить на 15 суток и заставить все восстанавливать за свой счет. Скорее всего, в отношении молодого человека возбудят административное дело по статье «Мелкое хулиганство».

О том, что еще ломают и воруют волгоградцы в парка, читайте в нашей статье

Заборы, лавочки, кусты: что волгоградцы воруют и ломают в парках. Только за последнюю неделю со склона поймы выкопали более 70 деревьев, кустарников и цветов.

Сколько ни старайся сделать для волгоградцев красивое место для отдыха, а им все равно милее и дороже свой собственный двор и дачный участок. Лавочки, кусты, цветы - все это выкапывают, выдирают в парках и скверах и уносят с собой жители города. А калитки, заборы несут сразу в пункты приема металлолома. Так, по данным мэрии, только за последнюю неделю со склона поймы реки Царицы исчезло 77 сосен и можжевельников, а также туи и хризантемы. Пострадал от рук горожан и сквер Пушкина, где не только выкапывали цветы, но и сломали несколько оросителей поливочной системы. И все это еще до официального открытия благоустроенной территории.

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ИСТОЧНИК KP.RU