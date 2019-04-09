Заборы, лавочки, кусты: что волгоградцы воруют и ломают в парках

Сколько ни старайся сделать для волгоградцев красивое место для отдыха, а им все равно милее и дороже свой собственный двор и дачный участок. Лавочки, кусты, цветы - все это выкапывают, выдирают в парках и скверах и уносят с собой жители города. А калитки, заборы несут сразу в пункты приема металлолома. Так, по данным мэрии, только за последнюю неделю со склона поймы реки Царицы исчезло 77 сосен и можжевельников, а также туи и хризантемы. Пострадал от рук горожан и сквер Пушкина, где не только выкапывали цветы, но и сломали несколько оросителей поливочной системы. И все это еще до официального открытия благоустроенной территории.

- Случаи вандализма по отношению к общегородскому имуществу стали регулярными, - сообщили «КП» в мэрии. - Это происходит постоянно в парках, скверах и общественных пространствах.

ОТ ПОЛИВОЧНИКА ДО НОВОГОДНЕЙ ЕЛКИ

В 2017 году в парке Памяти на Тракторном разобрали кованый забор, заодно утащили лавочку. В парке Гагарина на Красном украли входную калитку. А кусты роз дачники повадились выкапывать с завидным постоянством. И не только здесь, но и с клумб в центре, на площади Советской, площади Чекистов, в скверах на Академической и Касимовском.

Постарадала вскоре после открытия и Аллея России у Мамаева кургана. Фото: Александр Поляков

В декабре 2018-го Волгоград лишился нескольких новогодних арт-объектов. В Советском районе светодиодный шар украли из парка Петровского, в сквере на Тулака сломали светящихся кота и гриб. А на Красном со двора лицея № 2 утащили установленную к празднику елку. Не говоря уже об игрушках на всех городских елках, которые привлекают воришек из года в год.

Поливочные водопроводы ломают тоже регулярно. В сквере у Казанского собора коммунальщики не успевают закупать новые распылители. В Радомском сквере с поливочника сняли ротаторы на 220 тысяч рублей. Здесь же сломали песочницу, лавочки.

За последние четыре месяца вандалы и вовсе разгулялись. В конце марта трое парней выломали историческую кованую ограду Дворца культуры и техники на Нижнем Тракторном. Помимо прутьев, украли и фирменную эмблему - изображение трактора. Не раз отличился Краснооктябрьский район. Утащили калитку со спортплощадки, недавно установленной фондом Елены Исинбаевой на улице Триумфальной. Выпилили несколько пролетов в заборе больницы. Трое мужчин пытались своровать секции новенького металлического ограждения и со стадиона «Зенит». Правда, полиция успела спасти забор до того, как его разобрали на части.

На лавочках волгоградцы обожают навеки вырезать и выжигать похабные надписи. В парке Героев-летчиков школьник разукрасил фонарные столбы. А скверу у «Гасителя» не везет с автомобилистами. То по дорожкам машины катаются, то сносят светильники, сдавая назад, как это произошло в марте. В парке «Сказка» подрядчик уже заменил установленные осенью песочницу и заборчик на детской площадке.

Фотографию в соцсети разместил глава администрации Красноармейского района Антон Конин: вот что хулиганы сделали с новым парком.

Пожалуй, больше всего досталось обновленному в прошлом году парку «Юбилейный» в Красноармейском. Лавочки и урны поломали, несколько украли. Разорили новогоднюю елку, порвали гирлянду. Побили и восемь новых фонарей. Но не ради баловства - кому-то очень понадобились светодиодные лампочки.

Так что у коммунальщиков немало расходов на то, чтобы вновь привести в порядок только что отремонтированные общественные пространства.