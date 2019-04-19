2019-04-19T18:02:20+03:00
Общество

Болельщиков на матч «Ротор» - «Армавир» повезет электричка

А подъезды к стадиону перекроют
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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На стадион болельщиков повезет электричка.На стадион болельщиков повезет электричка.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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От матча «Ротор» - «Армавир» 20 апреля волгоградцы ждут только победы своей команды. Наплыв болельщиков на «Волгоград Арене» ожидается большой. Поэтому подъездные пути к стадиону в день матча перекроют, машины советуют оставлять у физкультурной академии или у Дворца спорта. Ну, а надежней всего доехать до стадиона на общественном транспорте. Помимо трамваев и автобусов для болельщиков к стадиону пустят дополнительную электричку. 20 апреля 2019 года продлят маршрут следования пригородного электропоезда № 6314. Он пойдет от станции Шпалопропитка не до ж/д вокзала, а до станции Краснооктябрьская. Обратно после матча также пустят электричку для болельщиков из южных районов города.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ПривЖД, электричка для болельщиков № 6314 Шпалопропитка - Краснооктябрьская отправится от конечной Шпалопропитка в 12.23. К Мамаеву Кургану подъедет в 13.30. Обратно фанатов повезет пригородный поезд № 6327 Краснооктябрьская - Шпалопропитка, он отходит от Мамаева кургана в 16.28 и прибудет на конечную Шпалопропитка в 17.39.

ИСТОЧНИК KP.RU

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