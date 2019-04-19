2019-04-19T09:57:45+03:00
Общество

20 апреля перекроют дороги у Волгоград Арены

На время проведения футбольного матча «Ротор» - «Армавир» 20 апреля 2019 подъезды к стадиону «Волгоград Арена» станут пешеходной зоной [схема перекрытия дорог]
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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На общественном транспорте на стадион можно будет добраться без проблем.На общественном транспорте на стадион можно будет добраться без проблем.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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В субботу, 20 апреля, волгоградский «Ротор» принимает на своем поле ФК «Армавир». Матч на «Волгоград Арене» начнется в 14 часов. Пять побед подряд, теплая погода и снижение цен на билеты - хороший повод для того, чтобы поддержать «Ротор» на трибунах и установить рекорд посещаемости. В ожидании наплыва болельщиков в целях безопасности территорию вокруг стадиона сделают пешеходной. Перекроют подъездные пути с 7 до 17 часов 20 апреля 2019 года. Для автомобилистов установят временные дорожные знаки. Оставить машину можно будет на парковках рядом с ВГАФКом и Дворцом спорта. А следить за порядком будут полицейские и экипажи ДПС.

Как сообщили «КП-Волгоград» в мэрии, перекроют дороги, а также введут запрет на стоянку и остановку 20 апреля 2019 с 7.00 до 17.00 на проезде от проспекта Ленина до входов на стадион GATE №1 и GATE №5, на проезде от улицы Маршала Крылова до входа GATE №4 и GATE №5 на «Волгоград Арену».

ИСТОЧНИК KP.RU

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