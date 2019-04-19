Спровоцировавшего смертельное ДТП в Волгограде оставили под арестом
Волгоградский областной суд оставил под арестом участника смертельного ДТП на остановке «Русь» в Дзержинском районе Волгограда. 27-летнего Алихана Халидова обвиняют в нарушении ПДД, которое повлекло по неосторожности смерть человека. Он должен находиться в СИЗО до 11 июня 2019 года. Адвокат пытался оспорить постановление об избрании меры пресечения и перевести арестованного под домашний арест. Но суд не удовлетворил апелляционную жалобу.
- Суд не нашел оснований для отмены или изменения обжалуемого постановления, - сообщили «КП-Волгоград» в областном суде.
Видео с места смертельной аварии с маршруткой в Волгограде.
Напомним, смертельное ДТП на остановке «Русь» случилось 11 апреля 2019 года. По версии следствия, Алихан Халидов на своем Huyndai Accent GLS ехал по улицы Исторической, а потом не включив поворотник, попытался повернуть направо со второго ряда на улицу Жигулевскую. В этот момент он и врезался в идущую по крайнему ряду маршрутку. От удара микроавтобус вынесло на остановку, где стояли люди. Один человек погиб.
Смертельная авария с маршруткой.
ИСТОЧНИК KP.RU